М'які

Зубна щітка для дорослих (Adult toothbrush)

3 препаратиЗнайти все в аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
0.15 мм soft №1
Curaden International AG
від 282,00 грн
в 69 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
0.1 мм ultra soft №1
Curaden International AG
від 282,00 грн
в 66 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
0.12 мм super soft №1
Curaden International AG
від 282,00 грн
в 65 аптеках
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Ціни в Київ
від 282,00 грн
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Характеристики
Виробник
Curaden International AG
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби