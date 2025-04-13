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Зубна щітка для дорослих (Adult toothbrush)
3 препарати
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ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
0.15 мм soft №1
Curaden International AG
від
282,00
грн
в 69 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
0.1 мм ultra soft №1
Curaden International AG
від
282,00
грн
в 66 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ "CURAPROX"
0.12 мм super soft №1
Curaden International AG
від
282,00
грн
в 65 аптеках
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Пакування
0.1 мм
0.12 мм
0.15 мм
Ціни в
Київ
від
282,00
грн
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Характеристики
Виробник
Curaden International AG
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.1. М'які
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