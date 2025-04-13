КітВіт кальцій та вітамін D (KitVit calcium and vitamin D)
КітВіт кальцій та вітамін D інструкція із застосування
Склад
Склад: 1 соломинка містить:
Кальцій — 240 mg (мг)
Вітамін D3 — 2,5 µg (мкг)
Вітамін С — 35 mg (мг)
Інгредієнти: кальцію лактат; підсолоджувачі (еритрол, сукралоза); регулятор кислотності (лимонна кислота); кукурудзяний крохмаль; регулятор кислотності (натрію гідрокарбонат); ароматизатори; натуральні барвники (концентрований сік чорної моркви, порошок буряка); L–аскорбінова кислота; холекальциферол (вітамін D3). Не містить цукру, глютену та лактози.
Рекомендації з вживання
Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!
Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить комбінацію кальцію, вітаміну D3 та вітаміну С. Відповідний вміст кальцію та вітаміну D3 в організмі сприяє нормальному функціонуванню імунної системи та роботі м’язів. Кальцій та вітамін D3 сприяють підтриманню нормального стану кісток і зубів.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 до 7 років — по 1 соломинці на добу, дітям старше 7 років та дорослим — по 1-2 соломинки на добу.
Спосіб використання:
1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).
2. Зняти фольгову обгортку.
3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!
Термін споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не слід вживати дітям та дорослим, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту. Жінкам під час вагітності та грудного вигодовування обов’язкова консультація лікаря.
Дієтична добавка не призначена для лікування, не повинна застосовуватися як заміна повноцінному раціону харчування.
Надмірне споживання може спричинити розлад шлунку та/або послаблюючий ефект.
Пластикова трубочка (соломинка) та її фольгова обгортка не є їстівними.
Перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці.