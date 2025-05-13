Застосування цього лікарського засобу при гострому геморої не замінює специфічної терапії та не перешкоджає лікуванню інших проктологічних захворювань. У разі якщо упродовж короткого курсу лікування симптоми не зникають швидко, слід провести проктологічне обстеження та переглянути терапію.

При порушеннях венозного кровообігу більш ефективним є поєднання терапії з дотриманням таких рекомендацій щодо способу життя:

уникати занадто довгого знаходження на сонці, тривалого перебування на ногах, надлишкової маси тіла;

ходити пішки та у деяких випадках носити спеціальні панчохи для покращення кровообігу.

Цей лікарський засіб містить 3,5 мг натрію кроскармелози в 1 таблетці. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які дотримуються дієти з контрольованим вмістом натрію.