Короткострокове лікування кишкових інфекцій.

Щоб запобігти прийому альбендазолу протягом ранніх термінів вагітності, жінок репродуктивного віку слід лікувати у перший тиждень після менструації або після негативного тесту на вагітність. Протягом терапії необхідна надійна контрацепція.

Лікування альбендазолом може виявити наявність вже існуючого нейроцистицеркозу, особливо на територіях з високим рівнем інфікування штамами Tenia solium. У пацієнтів можуть виникати неврологічні симптоми, наприклад судоми, підвищення внутрішньочерепного тиску та фокальні симптоми внаслідок запальної реакції, спричиненої загибеллю паразитів у мозку. Симптоми можуть виникнути швидко після лікування, тому слід негайно розпочати відповідну терапію кортикостероїдами та протисудомними препаратами.

Лікарський засіб можна застосовувати при проведенні дегельмінтизації перед вакцинацією, а також для профілактичного лікування та два рази на рік.

Щоб запобігти застосуванню альбендазолу жінкам на ранніх термінах вагітності, а також жінкам репродуктивного віку слід:

розпочинати лікувати лише після негативного тесту на вагітність;

попередити про необхідність застосування ефективних засобів контрацепції під час лікування альбендазолом та протягом місяця після його відміни.

Альбензі в своєму складі містить лактозу, тому пацієнтам у яких встановлена непереносимість деяких цукрів, потрібно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.