Косметичні засоби для здоров'я

Венотонус крем-бальзам (Venotonus cream-balm)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ НА ГЕЛЕВІЙ ОСНОВІ ВЕНОТОНУС 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 27,31 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/30147 від 06.07.2018