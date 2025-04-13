Лайфемін остео (Lifemin osteo)
Лайфемін остео інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
Активні інгредієнти: карбонат кальцію — 1000 мг, (що відповідає 400 мг кальцію), екстракт кореню дикого ямсу (Dioscorea villosa) — 35 мг, екстракт кореню дудника китайського (Angelica sinensis) — 25 мг, вітамін Д3 (холекальциферол) — 300 МО (7,5 мкг).
Допоміжні речовини: антиспікаючий агент: магнію стеарат; оболонка капсули: желатин, барвники: кандурин (двоокис титану, алюмосилікат калію), спеціальний червоний.
Показання до застосування
Лайфемін® ОСТЕО рекомендовано вживати як додаткове джерело макроелементу кальцію, вітаміну D3 та природних естроген-прогестагенних гормоноподібних сполук, таких як стероїдні сапоніни (діосгенін, β-ситостерин), поліфенольні сполуки, органічні кислоти, ефірні олії, з метою зменшення ризиків розвитку остеопорозу на фоні менопаузи, для попередження дефіциту кальцію та вітаміну D3 у жінок в період менопаузи, для зменшення помірно виражених вегетативних проявів клімактеричного синдрому (припливи, пітливість, підвищена дратівливість та нервове напруження).
Спосіб застосування
Дорослим (жінкам) по 1 капсулі двічі на добу під час або після прийому їжі. Тривалість вживання зазвичай становить не менше 30 днів та може бути скоригований лікарем індивідуально. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, вагітність та годування груддю, естрогенозалежні злоякісні новоутворення, сечокам’яна хвороба, тяжкий ступінь ниркової недостатності.
Форма випуску
60 капсул в упаковці, маса 1 капсули 1065,6 мг ± 5%.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
Виробник
ТОВ «ПРОФАРМА ПЛАНТ», просп. Перемоги, буд. 91, м. Київ, Україна, 03115; тел.: (044) 422–50–70; фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: вул. Київська, 221-Б, м. Бровари, Київська обл., Україна, 07400.