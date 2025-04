Зубна паста Аквафреш Захист все в одному екстра свіжість (Dental paste Aquafresh Protect everything in one extra freshness)

Не в наявності Відсутній в аптеках України Аналоги Характеристики Виробник ГлаксоСмітКляйн Умови продажу Без рецепта Об'єм 100 мл Косметичні засоби 4.1.1.1. Гігієнічні зубні пасти Реєстрація 602-123-20-3/7711 від 10.04.2019 Не в наявності Відсутній в аптеках України Аналоги