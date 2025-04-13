Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Колаген К енд здоров'я (Collagen K & health)

КОЛАГЕН К & ЗДОРОВ'Я таблетки 500 мг №30
Ціни в Київ
від 129,93 грн
В 365 аптеках
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки