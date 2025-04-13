Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ

Ітерол (Iterol)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Ітерол
Ітерол
Капсули №10
ІЛАН ФАРМ
від 275,00 грн
в 5 аптеках
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Ітерол
Ітерол
Саше №10
ІЛАН ФАРМ
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 275,00 грн
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Характеристики
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки