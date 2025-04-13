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Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
Ітерол (Iterol)
2 препарати
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Ітерол
Капсули №10
ІЛАН ФАРМ
від
275,00
грн
в 5 аптеках
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Ітерол
Саше №10
ІЛАН ФАРМ
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
Пакування
саше
Ціни в
Київ
від
275,00
грн
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Характеристики
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
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