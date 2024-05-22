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Діас колаген форте (Diaz collagen forte) (357798) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Діас колаген форте (Diaz collagen forte)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
15 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Саше
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба