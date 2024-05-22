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Батончик-мюслі (Muesli bar) (357649) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик-мюслі (Muesli bar)
Ціна в місті Київ
від 6,71 грн
Без рецепта
1 шт від 6,71 грн 1 шт від 31,10 грн 1 шт від 9,33 грн 1 шт від 9,33 грн 1 шт від 25,62 грн 1 шт від 31,10 грн 1 шт від 8,40 грн 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 11,00 грн 1 шт від 8,37 грн 1 шт від 6,50 грн 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 33,08 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 132 аптеках
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Виробник
Вага
25 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії 16 Дієтичні добавки комплексної дії