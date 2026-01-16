Київ
Засоби для офтальмологічного використання
Луксіал плюс (Luxial plus)
Характеристики
Виробник
Новакс Фарма
Медичні вироби
Засоби для офтальмологічного використання
Форма випуску
Краплі очні
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
10 мл
Реєстрація
1 від 07.05.2019
Ціни в
Київ
від
405,65
грн
В 531 аптеці
Знайти в аптеках
