КітВіт мультивітамінний (KitVit multivitamin)
КітВіт мультивітамінний інструкція із застосування
Склад
Склад: 1 соломинка містить:
Вітамін C — 80 mg (мг)
Вітамін В2 — 1,4 mg (мг)
Вітамін B3 — 16 mg (мг)
Вітамін B5 — 6,0 mg (мг)
Вітамін B6 — 1,4 mg (мг)
Вітамін В7 — 50 µg (мкг)
Вітамін В9 — 200 µg (мкг)
Вітамін В12 — 2,5 µg (мкг)
Вітамін А — 800 µg (мкг)
Вітамін Е — 12 mg (мг)
Вітамін D — 5,0 µg (мкг)
Кальцій — 120 mg (мг)
Цинк — 10 mg (мг)
Йод — 150 µg (мкг)
Інгредієнти: підсолоджувачі (еритрол, сукралоза), регулятор кислотності (лимонна кислота); кальцію лактат, цинку глюконат; L–аскорбінова кислота; DL–альфа–токоферолу ацетат; нікотинамід; кальцію–D–пантотенат; піридоксину гідрохлорид; рибофлавін; ретинолу ацетат; калію йодид; фолієва кислота; D–біотин; холекальциферол; ціанокобаламін; кукурудзяний крохмаль; регулятор кислотності (натрію гідрокарбонат); ароматизатори; натуральні барвники (концентрований сік чорної моркви, порошок буряка).
Не містить цукру, глютену та лактози.
Рекомендації з вживання
Рекомендації щодо споживання: Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!
Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить потужну комбінацію 11 найважливіших вітамінів із мінералами. Поповнення нестачі вітамінів та мінеральних речовин у дітей та дорослих.
Допомагає підтримувати адаптаційні можливості організму при підвищеному фізичному та психічному навантаженні, під час поширення сезонних застудних захворювань та сприяє загальному зміцненню організму.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 років та дорослим — по 1 соломинці на добу.
Спосіб використання:
1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).
2. Зняти фольгову обгортку.
3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!
Термін споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не слід вживати дітям та дорослим, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту. Жінкам під час вагітності та грудного вигодовування обов’язкова консультація лікаря.
Дієтична добавка не призначена для лікування, не повинна застосовуватися як заміна повноцінному раціону харчування.
Надмірне споживання може спричинити розлад шлунку та/або послаблюючий ефект.
Пластикова трубочка (соломинка) та її фольгова обгортка не є їстівними.
Перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці.