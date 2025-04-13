Рекомендації щодо споживання : Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!

Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить потужну комбінацію 11 найважливіших вітамінів із мінералами. Поповнення нестачі вітамінів та мінеральних речовин у дітей та дорослих.

Допомагає підтримувати адаптаційні можливості організму при підвищеному фізичному та психічному навантаженні, під час поширення сезонних застудних захворювань та сприяє загальному зміцненню організму.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 років та дорослим — по 1 соломинці на добу.

Спосіб використання :

1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).

2. Зняти фольгову обгортку.

3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!

Термін споживання : 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.