КітВіт вітамін C та цинк (KitVit Vitamin C and Zinc)
КітВіт вітамін C та цинк інструкція із застосування
Склад
Склад: 1 соломинка містить:
Вітамін С — 80 mg (мг)
Цинк — 10 mg (мг)
Кальцій — 120 mg (мг)
Інгредієнти: підсолоджувачі (еритрол, сукралоза); кальцію лактат; регулятор кислотності (лимонна кислота); кукурудзяний крохмаль; регулятор кислотності (натрію гідрокарбонат); ароматизатори; цинку глюконат; L–аскорбінова кислота; натуральний барвник (мідні комплекси хлорофілів).
Не містить цукру, глютену та лактози.
Рекомендації з вживання
Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!
Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить ефективну комбінацію вітаміну С з цинком та кальцієм.
Вітамін С і цинк принципово важливі для нормальної роботи імунної системи, вони підсилюють дію один одного та сприяють захисту організму у період поширення сезонних застудних захворювань та під час підвищених фізичних та психічних навантажень.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 до 7 років — по 1 соломинці на добу, дітям старше 7 років та дорослим — по 1-2 соломинки на добу.
Спосіб використання:
1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).
2. Зняти фольгову обгортку.
3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!
Термін споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не слід вживати дітям та дорослим, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту. Жінкам під час вагітності та грудного вигодовування обов’язкова консультація лікаря.
Дієтична добавка не призначена для лікування, не повинна застосовуватися як заміна повноцінному раціону харчування.
Надмірне споживання може спричинити розлад шлунку та/або послаблюючий ефект.
Пластикова трубочка (соломинка) та її фольгова обгортка не є їстівними.
Перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці.