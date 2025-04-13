Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!

Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить ефективну комбінацію вітаміну С з цинком та кальцієм.

Вітамін С і цинк принципово важливі для нормальної роботи імунної системи, вони підсилюють дію один одного та сприяють захисту організму у період поширення сезонних застудних захворювань та під час підвищених фізичних та психічних навантажень.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 до 7 років — по 1 соломинці на добу, дітям старше 7 років та дорослим — по 1-2 соломинки на добу.

Спосіб використання :

1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).

2. Зняти фольгову обгортку.

3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!

Термін споживання : 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.