Як допоміжний засіб, "Канабісон" можна рекомендувати для застосування при станах неспокою, порушення сну (внаслідок нервового напруження, дратівливості, надмірної нервового збудження) для поліпшення загального стану, поліпшення самопочуття і працездатності. "Канабісон" не має прямого снодійного ефекту, але при безсонні можливо полегшення настання фізіологічного сну, поглиблення його і поліпшення якості сну (при порушенні процесів засинання, часті пробудження вночі, ранніх ранкових пробудженнях).