Канабісон (Canabison)
Канабісон інструкція із застосування
Показання
Як допоміжний засіб, "Канабісон" можна рекомендувати для застосування при станах неспокою, порушення сну (внаслідок нервового напруження, дратівливості, надмірної нервового збудження) для поліпшення загального стану, поліпшення самопочуття і працездатності. "Канабісон" не має прямого снодійного ефекту, але при безсонні можливо полегшення настання фізіологічного сну, поглиблення його і поліпшення якості сну (при порушенні процесів засинання, часті пробудження вночі, ранніх ранкових пробудженнях).
Спосіб застосування
Дорослим і дітям старше 14 років по 1–2 капсули за півгодини до сну. Не слід перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням вимагає консультації лікаря.
Склад
mg (мг) / капсулу: триптофан — 100,0, екстракт меліси лікарської сухий — 50,0, екстракт з насіння конопель — 50,0, мелатонін — 1,5, мальтодекстрин (наповнювач).
Поживна (харчова) цінність на 100 g (г) продукту: білки — 0 g (г), жири — 0 g (г), вуглеводи — 48,6 g (г). Енергетична цінність (калорійність) в 100 g (г) продукту: 813,37 kJ (кДж) / 184,4 kcal (ккал).
Ефект дієтичної добавки "Канабісон" обумовлено синергічну дію компонентів, що входять до складу.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів продукту, діти до 14 років, вагітні та немовлят.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці при температурі не вище 25 °С і відносній вологості повітря не вище 75% в недоступному для дітей місці.
Термін придатності
3 роки від дати виготовлення. Не вживати після закінчення терміну придатності.
Форма випуску
капсули по 400 mg (мг) ± 10% по 30 капсул в упаковці (3 блістери по 10 капсул).
Не є лікарським засобом. Добавки дієтичні з рослинної сировини. Без ГМО.