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Дікафол (Dicafol) (357189) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дікафол (Dicafol)
Ціна в місті Київ
від 190,88 грн
Без рецепта
30 шт від 190,88 грн
В наявності в 36 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Цукерки-драже
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів