Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТДелакс (Delax) Делакс (Delax) (357187) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Форма випуску Краплі Об'єм 30 мл Дієтичні добавки 8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ