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Антацитрон (Antacitron) (357176) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антацитрон (Antacitron)
Ціна в місті Київ
від 149,00 грн
Без рецепта
16 шт, 2,5 г від 149,00 грн
В наявності в 121 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
2,5 г
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ