Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронхомед (Bronchomed)

Бронхомед (Bronchomed) (357152) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бронхомед (Bronchomed)
Ціна в місті Київ
від 174,60 грн
Без рецепта
30 шт від 174,60 грн
В наявності в 650 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Пастилки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання