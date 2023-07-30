В справочнику «Компендіум» 2018 року по препарату Гліцерин Леда (Glycerin Leda) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ніжна ультра-насичена зволожувальна основа Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла очищує шкіру обличчя та тіла без мила, не дратує слизову оболонку очей. Містить комплекс заспокійливих та ліпідовідновлюючих інгредієнтів, таких як олія насіння льону, біоліпіди та алантоїн, які сприяють зміцненню бар’єрної функції шкіри, а також її максимальному захисту. Найвищі стандарти безпеки: формула розроблена для немовлят та дітей. Гіпоалергенний, без ароматизаторів, барвників, парабенів, феноксіетанолу. Протестовано на атопічний шкірі під контролем дерматологів, педіатрів та офтальмологів. Має комфортну текстуру та приємний аромат.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла використовують для щоденного очищення дуже сухої, атопічної шкіри та шкіри з проявами екземи. Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла рекомендується для використання немовлятам, дітям та дорослим. Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла нанести на вологу шкіру, спінити та ретельно змити. Після цього добре висушити шкіру без розтирання. Після очищення слід нанести Топікрем АД пом’якшувальний бальзам для обличчя та тіла.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі 6–25 °C. Термін придатності після відкриття флакона становить 6 міс.
В справочнику «Компендіум» 2018 року по препарату Гліцерин Леда (Glycerin Leda) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ніжна ультра-насичена зволожувальна основа Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла очищує шкіру обличчя та тіла без мила, не дратує слизову оболонку очей. Містить комплекс заспокійливих та ліпідовідновлюючих інгредієнтів, таких як олія насіння льону, біоліпіди та алантоїн, які сприяють зміцненню бар’єрної функції шкіри, а також її максимальному захисту. Найвищі стандарти безпеки: формула розроблена для немовлят та дітей. Гіпоалергенний, без ароматизаторів, барвників, парабенів, феноксіетанолу. Протестовано на атопічний шкірі під контролем дерматологів, педіатрів та офтальмологів. Має комфортну текстуру та приємний аромат.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла використовують для щоденного очищення дуже сухої, атопічної шкіри та шкіри з проявами екземи. Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла рекомендується для використання немовлятам, дітям та дорослим.
Топікрем АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла нанести на вологу шкіру, спінити та ретельно змити. Після цього добре висушити шкіру без розтирання. Після очищення слід нанести Топікрем АД пом’якшувальний бальзам для обличчя та тіла.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі 6–25 °C. Термін придатності після відкриття флакона становить 6 міс.