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Косметичні засоби
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Косметичні засоби
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Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами
Краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
від
151,25
грн
в 382 аптеках
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СИРОВАТКА-АКТИВАТОР ДЛЯ РОСТУ БРІВ "MINOX"
9 мл №1
МИНОКС ООО
від
745,00
грн
в 291 аптеці
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ЛайсДерм шампунь проти вошей та гнід
100 мл тм anc pharma №1
Еколєк
від
244,66
грн
в 202 аптеках
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ЛайсДерм спрей від педикульозу
Спрей флакон 100 мл тм anc pharma №1
Еколєк
від
272,69
грн
в 202 аптеках
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Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект
Розчин флакон 200 мл тм solution pharm №1
Фарміс ЛТД
від
157,20
грн
в 153 аптеках
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Пластир-смужка тм "Simply care"
100 см №1
Елвіка
від
112,02
грн
в 146 аптеках
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Педикулін Стоп набір "Tabula Vita"
100 мл спрей, гребінець, шапочка №1
Еколєк
від
232,50
грн
в 141 аптеці інших міст
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Пластир косметичний Dr.Bauer™ Плюс від мозолів, бородавок
№12
Калина Медична Виробнича Компанія
від
174,74
грн
в 115 аптеках
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Пластир перцевий Dr.Bauer®
10 см х 18 см перфорований №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
25,00
грн
в 105 аптеках
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ARBOR VITAE КОМПЛЕКТ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛІЩІВ KLINVER
№1
Медикалфорт
від
116,25
грн
в 89 аптеках інших міст
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Флакон-маркер для збереження та нанесення розчинів зовнішнього застосування Flomed® - Фукорцину
3 мл №1
Афаліна
від
36,20
грн
в 46 аптеках
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ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
Розчин для зовнішнього застосування флакон полімерний 30 мл №1
Леда
від
17,31
грн
в 37 аптеках інших міст
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ЗАСІБ РЕПЕЛЕНТНИЙ "PICNIC BIO ACTIVE"
Лосьйон 100 мл №1
від
120,30
грн
в 22 аптеках
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Флакон-маркер для збереження та нанесення розчинів зовнішнього застосування Flomed® - Йоду
3 мл №1
Афаліна
від
27,27
грн
в 18 аптеках
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ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
3 мл №1
Афаліна
від
25,95
грн
в 18 аптеках
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ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
Розчин для зовнішнього застосування флакон полімерний 50 мл №1
Леда
від
38,00
грн
в 5 аптеках
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ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
Розчин для зовнішнього застосування флакон полімерний 30 мл тм tabula vita №1
Леда
від
21,00
грн
в 4 аптеках
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ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ + 103® ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ
6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
29,10
грн
в 3 аптеках
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ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ + 103® ПЛЮС
№5
Калина Медична Виробнича Компанія
від
54,82
грн
в 3 аптеках
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РЕСПІРАТОР-ПІДСИЛЮВАЧ НАЗАЛЬНИЙ
Розмір m №1
Оспішес Україна
від
391,38
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
10 см х 18 см
6 см х 10 см
Flomed+20
Pure&Soft
крап. вуш.
лосьйон
р-н
р-н д/зовн. застос.
розмір M
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Sopharma
YESforLOV SAS
Афалина
Афаліна
Георг Биосистемы
Еколєк
Илан Фарм
Калина Медицинская Производственная Компания
Калина Медична Виробнича Компанія
Леда
Медикалфорт
Минокс
ОСПИШЕС УКРАИНА
Стимул Колор Косметик
ТОВ "Тернофарм"
Укрмедика
Фармис ЛТД
Фарміс ЛТД
Харпер Гігієнікс
Эколек
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