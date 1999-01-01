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Косметичні засоби
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Косметичні засоби

14Інше

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Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами
Краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
від 151,25 грн
в 382 аптеках
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СИРОВАТКА-АКТИВАТОР ДЛЯ РОСТУ БРІВ "MINOX"
СИРОВАТКА-АКТИВАТОР ДЛЯ РОСТУ БРІВ "MINOX"
9 мл №1
МИНОКС ООО
від 745,00 грн
в 291 аптеці
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ЛайсДерм шампунь проти вошей та гнід
ЛайсДерм шампунь проти вошей та гнід
100 мл тм anc pharma №1
Еколєк
від 244,66 грн
в 202 аптеках
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ЛайсДерм спрей від педикульозу
ЛайсДерм спрей від педикульозу
Спрей флакон 100 мл тм anc pharma №1
Еколєк
від 272,69 грн
в 202 аптеках
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Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект
Розчин флакон 200 мл тм solution pharm №1
Фарміс ЛТД
від 157,20 грн
в 153 аптеках
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Пластир-смужка тм "Simply care"
Пластир-смужка тм "Simply care"
100 см №1
Елвіка
від 112,02 грн
в 146 аптеках
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Педикулін Стоп набір "Tabula Vita"
Педикулін Стоп набір "Tabula Vita"
100 мл спрей, гребінець, шапочка №1
Еколєк
від 232,50 грн
в 141 аптеці інших міст
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Пластир косметичний Dr.Bauer™ Плюс від мозолів, бородавок
Пластир косметичний Dr.Bauer™ Плюс від мозолів, бородавок
№12
Калина Медична Виробнича Компанія
від 174,74 грн
в 115 аптеках
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Пластир перцевий Dr.Bauer®
Пластир перцевий Dr.Bauer®
10 см х 18 см перфорований №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 25,00 грн
в 105 аптеках
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ARBOR VITAE КОМПЛЕКТ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛІЩІВ KLINVER
ARBOR VITAE КОМПЛЕКТ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛІЩІВ KLINVER
№1
Медикалфорт
від 116,25 грн
в 89 аптеках інших міст
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Флакон-маркер для збереження та нанесення розчинів зовнішнього застосування Flomed® - Фукорцину
Флакон-маркер для збереження та нанесення розчинів зовнішнього застосування Flomed® - Фукорцину
3 мл №1
Афаліна
від 36,20 грн
в 46 аптеках
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ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
Розчин для зовнішнього застосування флакон полімерний 30 мл №1
Леда
від 17,31 грн
в 37 аптеках інших міст
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ЗАСІБ РЕПЕЛЕНТНИЙ "PICNIC BIO ACTIVE"
ЗАСІБ РЕПЕЛЕНТНИЙ "PICNIC BIO ACTIVE"
Лосьйон 100 мл №1
від 120,30 грн
в 22 аптеках
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Флакон-маркер для збереження та нанесення розчинів зовнішнього застосування Flomed® - Йоду
Флакон-маркер для збереження та нанесення розчинів зовнішнього застосування Flomed® - Йоду
3 мл №1
Афаліна
від 27,27 грн
в 18 аптеках
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ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ FLOMED® - БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
3 мл №1
Афаліна
від 25,95 грн
в 18 аптеках
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ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
Розчин для зовнішнього застосування флакон полімерний 50 мл №1
Леда
від 38,00 грн
в 5 аптеках
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ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
ГЛІЦЕРИН "ЛЄДА"
Розчин для зовнішнього застосування флакон полімерний 30 мл тм tabula vita №1
Леда
від 21,00 грн
в 4 аптеках
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ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ + 103® ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ + 103® ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ
6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 29,10 грн
в 3 аптеках
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ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ + 103® ПЛЮС
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ + 103® ПЛЮС
№5
Калина Медична Виробнича Компанія
від 54,82 грн
в 3 аптеках
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РЕСПІРАТОР-ПІДСИЛЮВАЧ НАЗАЛЬНИЙ
РЕСПІРАТОР-ПІДСИЛЮВАЧ НАЗАЛЬНИЙ
Розмір m №1
Оспішес Україна
від 391,38 грн
в 2 аптеках
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