не слід призначати торасемід у таких випадках:

– подагра;

– серцеві аритмії, наприклад синоатріальна блокада, AV-блокада ІІ та ІІІ ступенів;

– патологічні зміни кислотно-лужного метаболізму;

– супутня терапія із застосуванням препаратів літію, аміноглікозидів або цефалоспоринів;

– патологічні зміни картини крові, наприклад тромбоцитопенія або анемія у пацієнтів без ниркової недостатності;

– порушення функції нирок, спричинене нефротоксичними речовинами;

– дітям та підліткам віком до 18 років.

Внаслідок того, що при лікуванні торасемідом може спостерігатися підвищення концентрації глюкози в крові, пацієнтам з латентним та явним цукровим діабетом слід проводити регулярний контроль метаболізму вуглеводів. Передусім на початку терапії та у разі лікування пацієнтів літнього віку необхідно звертати особливу увагу на появу симптомів гемоконцентрації і втрати електролітів. При тривалому застосуванні торасеміду потрібен регулярний контроль електролітного балансу, зокрема рівня калію в сироватці крові. Також слід регулярно контролювати рівень глюкози, сечової кислоти, креатиніну та ліпідів у крові. Крім того, слід регулярно контролювати загальну картину крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).

Наслідки неправильного застосування як допінгу

Застосування лікарського засобу Діутор може бути причиною отримання позитивного результату тесту на допінг. Неможливо прогнозувати вплив на стан здоров’я, якщо лікарський засіб Діутор застосовано неправильно, тобто з метою допінгу, — у такому разі не можна виключити шкоду для здоров’я.

Допоміжні речовини. Діутор містить лактозу, тому пацієнти з такими рідкими спадковими хворобами, як непереносимість галактози, дефіцит лактази або порушення мальабсорбції глюкози-галактози, не повинні застосовувати даний лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Достовірні дані щодо впливу торасеміду на вагітних жінок відсутні. Наявна інформація щодо репродуктивної токсичності торасеміду. Торасемід проникає через плацентарний бар’єр. Діутор не рекомендується застосовувати під час вагітності, а також жінкам репродуктивного віку, які не використовують засоби контрацепції. У зв’язку з вищенаведеним торасемід застосовується у період вагітності лише за життєвими показаннями та в мінімальній ефективній дозі. Діуретики непридатні для стандартної схеми лікування АГ або набряків у вагітних, оскільки вони здатні знижувати перфузію плацентарного бар’єру і спричиняти токсичний вплив на внутрішньоутробний розвиток плода. Якщо торасемід застосовується для лікування вагітних із серцевою або нирковою недостатністю, то необхідно проводити ретельний моніторинг рівня електролітів та гематокриту, а також нагляд за розвитком плода.

Годування грудьми. На даний час не встановлено, чи проникає торасемід або його метаболіти в грудне молоко тварин або людей. Не можна виключити ризику при застосуванні лікарського засобу у новонароджених/немовлят. Тому застосування торасеміду в період годування грудьми протипоказане (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Рішення про відмову від грудного вигодовування або про скасування/припинення застосування лікарського засобу Діутор слід приймати з урахуванням користі грудного вигодовування для дитини і користі лікування препаратом для жінки.

Фертильність. Дослідження впливу торасеміду на фертильність у людей не проводилися. В експерименті на тваринах не було виявлено такого впливу торасеміду.

Діти. Безпека та ефективність застосування лікарського засобу Діутор у дітей та підлітків віком до 18 років не встановлені. У зв’язку з цим торасемід не слід застосовувати у пацієнтів даної вікової категорії (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Навіть за належного застосування торасемід може негативно впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Насамперед це стосується початку лікування, періоду підвищення дози лікарського засобу, заміни препарату, призначення супутньої терапії та вживання алкоголю. Тому під час застосування торасеміду слід бути особливо обережними при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.