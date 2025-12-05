

Перед початком застосування ДетраКлін® Гелю, будь ласка, уважно прочитайте всю Інструкцію для застосування. Не викидайте цю Інструкцію для застосування. Якщо у Вас виникли будь-які запитання або якщо Ви маєте будь-які сумніви, будь ласка, зверніться до свого лікаря або фармацевта.

ДетраКлін® Гель

• Миттєве охолодження, яке полегшує анальний дискомфорт (подразнення, свербіж, печіння, підвищенy чутливість)

• Попередження анального дискомфорту

• Попередження розвитку геморою та тріщин

• Сприяє процесу природного загоювання

• Гігієнічність та зручність застосування

Для чого застосовується ДетраКлін® Гель?

ДетраКлін® Гель застосовується для полегшення та попередження анального дискомфорту, в тому числі симптомів геморою: подразнення, свербежу, печіння і підвищеної чутливості.

Геморой та інші види анального дискомфорту часто зустрічаються під час вагітності та після пологів.

Які властивості мають інгредієнти цього продукту?

ДетраКлін® Гель ефективний у полегшенні та попередженні анального дискомфорту, такого як свербіж, подразнення, печіння та підвищена чутливість. ДетраКлін® Гель сприяє швидкому полегшенню при геморої, тріщинах та анальному дискомфорті. ДетраКлін® Гель забезпечує миттєве полегшення за рахунок охолодження при застосуванні, а також змащення для полегшення акту випорожнення.

ДетраКлін® Гель формує фізичний бар’єр, який запобігає доступу бактерій до тканини організму. ДетраКлін® Гель сприяє процесу природного загоєння при геморої.

Що слід знати перед застосуванням ДетраКлін® Гелю?

ДетраКлін® Гель не містить токсичних хімічних речовин. При застосуванні ДетраКлін® Гелю не повідомлялось про будь-які небажані ефекти.

Будь ласка, спершу проконсультуйтесь з лікарем якщо: протягом тривалого часу Вас непокоїть гемороїдальна хвороба або спостерігається надмірна кровотеча.

Застосування інших препаратів: про взаємодію з іншими препаратами не повідомлялось.

Коли та як слід застосовувати ДетраКлін® Гель?

Для полегшення анального дискомфорту (подразнення, свербежу, печіння, підвищеної чутливості): наносити всередину та навколо ураженої ділянки принаймні двічі на добу у достатній кількості протягом двох тижнів або коли необхідно полегшити стан. Більш часте застосування покращує ефект.

Для попередження (внутрішнього та зовнішнього) геморою і тріщин: наносити всередину та навколо анального отвору до та після кожного акту випорожнення. Нанесіть невелику кількість гелю на палець або використайте аплікатор. Нанесіть всередину та навколо анального каналу, коли необхідно полегшити стан. Щільно закрийте кришку туби після застосування для запобігання висихання гелю.

Тривалість використання ДетраКлін® Гелю не повинна перевищувати 30 днів протягом одного періоду застосування.

Не слід застосовувати цей продукт у разі підвищеної чутливості до одного або декількох його інгредієнтів.