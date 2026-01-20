Моршинська ропа — це лікувальний р-н, природний мінералізований концентрат, який видобувають з Моршинського джерела № 6.

Ізотонічний р-н Моршинської ропи № 6 під час технологічного процесу проходить багатостадійну фільтрацію, завдяки чому досягається висока чистота р-ну.

Властивості Моршинської ропи № 6 обумовлені високим вмістом сульфатів магнію і калію, відносно низьким вмістом натрію хлориду.

Завдяки унікальній природній мінералізації Морсол:

– підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа та забезпечує її зволоження;

– очищує слизову оболонку носа від вуличного і кімнатного пилу, надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);

– сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень;

– сприяє розрідженню слизу та нормалізації його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;

– покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень.

Завдяки унікальній природній мінералізації гіпертонічний р-н Моршинскої ропи № 6:

– сприяє зменшенню набряку слизової оболонки порожнини носа завдяки видаленню надлишкової рідини з міжклітинного простору за рахунок різниці осмотичного тиску;

– екстракти, що входять до складу Морсол Екстра, виявляють протизапальні, антисептичні та спазмолітичні властивості, стимулюють процеси загоювання в слизових оболонках, зменшують прояви алергічних реакцій;

– покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, сприяє зменшенню вираженості запального процесу та зниженню ризику ускладнень;

– сприяє підвищенню місцевого імунітету, спричиняє місцеву протизапальну дію;

– сприяє зменшенню набряку слизової оболонки носа та покращенню носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;

– очищує слизову оболонку носа від надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);

– сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень.

Завдяки інноваційній технології пакування, Bag-On-Valves з бар’єрним захистом, р-н не контактує зі стінками балона та повітрям, завдяки чому властивості р-ну не змінюються протягом усього терміну придатності.

Морсол, спрей назальний, Морсол для дітей, спрей назальний, сприяє розрідженню секрету слизової оболонки носа, його виведенню та відновленню вільного дихання.

Для щоденної гігієни носової порожнини:

– зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря у осіб, які живуть і працюють у приміщеннях з кондиціонованим повітрям та/або централізованим опаленням, з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах;

– у осіб, у яких слизова оболонка порожнини носа та верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії автотранспорту, люди, що працюють у гарячих і запилених цехах, а також які мешкають у регіонах із суворими кліматичними умовами);

– очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів тощо;

– профілактика інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;

– зменшення сухості слизової оболонки носа.

Як допоміжний засіб при лікуванні:

– гострих і хронічних запальних процесів та захворювань носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології;

– інфекційних захворювань носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (гостре респіраторне захворювання, гостра респіраторна вірусна інфекція та застуда);

– гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;

– алергічного сезонного або цілорічного риніту, вазомоторного риніту;

– для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;

– у післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.

Морсол Екстра, спрей назальний

– для сприяння зменшенню вираженості набряку слизової оболонки носа та покращення носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;

– при гострих і хронічних запальних процесах та захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (гострі та хронічні риніти, синусити, аденоїдити, алергічні та вазомоторні риніти тощо);

– при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (гостре респіраторне захворювання, гостра респіраторна вірусна інфекція та застуда);

– при гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;

– у комплексній терапії при алергічному сезонному або цілорічному риніті, вазомоторному риніті;

– для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;

– у післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.