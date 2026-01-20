МОРСОЛ (MORSOL)
МОРСОЛ інструкція із застосування
Склад
Склад: ізотонічний розчин Моршинської ропи № 6 (розведений до концентрації 9 г/л водою очищеною), бензалконію хлорид.
Характеристика
Моршинська ропа — це лікувальний р-н, природний мінералізований концентрат, який видобувають з Моршинського джерела № 6.
Ізотонічний р-н Моршинської ропи № 6 під час технологічного процесу проходить багатостадійну фільтрацію, завдяки чому досягається висока чистота р-ну.
Властивості Моршинської ропи № 6 обумовлені високим вмістом сульфатів магнію і калію, відносно низьким вмістом натрію хлориду.
Завдяки унікальній природній мінералізації Морсол:
– підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа та забезпечує її зволоження;
– очищує слизову оболонку носа від вуличного і кімнатного пилу, надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);
– сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень;
– сприяє розрідженню слизу та нормалізації його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;
– покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень.
Завдяки унікальній природній мінералізації гіпертонічний р-н Моршинскої ропи № 6:
– сприяє зменшенню набряку слизової оболонки порожнини носа завдяки видаленню надлишкової рідини з міжклітинного простору за рахунок різниці осмотичного тиску;
– екстракти, що входять до складу Морсол Екстра, виявляють протизапальні, антисептичні та спазмолітичні властивості, стимулюють процеси загоювання в слизових оболонках, зменшують прояви алергічних реакцій;
– покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, сприяє зменшенню вираженості запального процесу та зниженню ризику ускладнень;
– сприяє підвищенню місцевого імунітету, спричиняє місцеву протизапальну дію;
– сприяє зменшенню набряку слизової оболонки носа та покращенню носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
– очищує слизову оболонку носа від надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);
– сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень.
Завдяки інноваційній технології пакування, Bag-On-Valves з бар’єрним захистом, р-н не контактує зі стінками балона та повітрям, завдяки чому властивості р-ну не змінюються протягом усього терміну придатності.
Морсол, спрей назальний, Морсол для дітей, спрей назальний, сприяє розрідженню секрету слизової оболонки носа, його виведенню та відновленню вільного дихання.
Для щоденної гігієни носової порожнини:
– зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря у осіб, які живуть і працюють у приміщеннях з кондиціонованим повітрям та/або централізованим опаленням, з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах;
– у осіб, у яких слизова оболонка порожнини носа та верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії автотранспорту, люди, що працюють у гарячих і запилених цехах, а також які мешкають у регіонах із суворими кліматичними умовами);
– очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів тощо;
– профілактика інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
– зменшення сухості слизової оболонки носа.
Як допоміжний засіб при лікуванні:
– гострих і хронічних запальних процесів та захворювань носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології;
– інфекційних захворювань носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (гостре респіраторне захворювання, гостра респіраторна вірусна інфекція та застуда);
– гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
– алергічного сезонного або цілорічного риніту, вазомоторного риніту;
– для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
– у післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.
Морсол Екстра, спрей назальний
– для сприяння зменшенню вираженості набряку слизової оболонки носа та покращення носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
– при гострих і хронічних запальних процесах та захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (гострі та хронічні риніти, синусити, аденоїдити, алергічні та вазомоторні риніти тощо);
– при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (гостре респіраторне захворювання, гостра респіраторна вірусна інфекція та застуда);
– при гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
– у комплексній терапії при алергічному сезонному або цілорічному риніті, вазомоторному риніті;
– для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
– у післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.
Рекомендації по використанню
для промивання носової порожнини.
Морсол, спрей назальний, можна застосовувати у дітей віком від 15 років та дорослим.
З профілактичною та гігієнічною метою — призначають 3–6 разів на добу по 2–3 вприскування в кожний носовий хід.
Як допоміжний засіб при базовому лікуванні — призначають 4–8 разів на добу по 2–3 вприскування в кожний носовий хід.
Курс використання — 2–4 тиж. Курс рекомендовано повторювати через 1 міс.
Порядок проведення процедури:
– нахилити голову вбік;
– ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
– протягом 2–3 с натискати на насадку, щоб промити ніс;
– продути ніс, щоб очистити його від слизу.
У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.
Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.
Морсол, спрей назальний для дітей, може призначатися дітям віком від 1 міс та дорослим.
З профілактичною та гігієнічною метою:
дітям 1 міс–7 років — 1–3 рази на добу по 1–2 вприскування в кожний носовий хід;
дітям 7–15 років — 2–4 рази на добу по 2 вприскування в кожний носовий хід;
дітям від 15 років та дорослим — 3–6 разів на добу по 2–3 вприскування в кожний носовий хід.
Як допоміжний засіб при базовому лікуванні:
дітям 1 міс–7 років — 4 рази на добу по 2 вприскування в кожний носовий хід;
дітям 7–15 років — 4–6 разів на добу по 2 вприскування в кожний носовий хід;
дітям від 15 років та дорослим — 4–8 разів на добу по 2–3 вприскування в кожний носовий хід.
Курс використання — 2–4 тиж. Курс рекомендовано повторювати через 1 міс.
Порядок проведення процедури:
Дітям віком до 2 років — промивання рекомендовано проводити, надавши пацієнту положення лежачи:
– нахилити голову дитини вбік;
– ввести насадку в носовий хід, який знаходиться зверху;
– протягом 2–3 с натискати на насадку, щоб промити ніс;
– посадити дитину, витерти рідину, що витікає, допомогти дитині очистити ніс.
У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.
Дітям віком від 2 років та дорослим:
– нахилити голову вбік;
– ввести насадку в носовий хід, який знаходиться зверху;
– протягом 2–3 с натискати на насадку, щоб промити ніс;
– продути ніс, щоб очистити його від слизу.
У разі необхідності слід повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.
Морсол Екстра, спрей назальний, призначають дорослим та дітям віком від 2 років по 1–3 вприскування в кожний носовий хід 2–3 рази на добу.
Порядок проведення процедури:
– нахилити голову вбік;
– ввести насадку в носовий хід, який знаходиться зверху;
– протягом 2–3 с натискати на насадку, щоб промити ніс;
– продути ніс, щоб очистити його від слизу.
У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.
Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.
Після використання насадку промити водою. Зберігати балон та насадку в коробці. Використовувати індивідуально.
Використання у період вагітності або годування грудьми. Протипоказань немає.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Місцеве застосування в рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.
Явища передозування не описані.
В осіб з індивідуальною непереносимістю можливі алергічні реакції.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.