Ендомар рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело фенольних сполук (проціанідин, епікатехін), флавоноїдів (байкалін, байкалеїн, вагонін, кверцетин, кемпферол, гіперозид), амінокислот (n-тирозин), сапонінів, а також корисних макро- та мікроелементів з метою відновлення функціонального стану щитоподібної залози переважно при її зниженій функції та після перенесеного оперативного втручання з приводу часткового видалення (резекції) щитоподібної залози в анамнезі.

Екстракт кореня перстачу білого (Potentilla alba). Підземна частина перстачу білого містить амінокислоти, іридоїди, сапоніни, фенолкарбонові кислоти, флавоноїди, дубильні речовини, а також цинк, мідь, залізо, селен та ін., які впливають на виробництво тиреотропного гормону, на процеси відновлення тиреоцитів (клітин щитоподібної залози), сприяючи нормалізації рівня гормонів щитоподібної залози. Перстач білий зумовлює виражену тиреотропну, антиоксидантну і протизапальну дію.

Екстракт кореня родіоли рожевої (Rhodiola rosea L.) містить феноли та їхні похідні (аурол, салідрозид), амінокислоти (n-тирозин), ароматичні сполуки (розавін, розин, розарин), органічні кислоти (щавлеву, яблучну, бурштинову, лимонну), терпеноїди, фенолкарбонові кислоти, дубильні речовини, флавоноїди (кемпферол, астрагалін, 7-рамнозид кемпферолу, трицин, 5-глюкозид та 7-глюкозид трицину, родіонін, родіозин, родіолін, ацетилродалгін, 8-метилгербацетин), алкалоїди, а також цинк, мідь та ін. Екстракт родіоли рожевої сприяє покращенню роботи серця, нормалізації АТ і поліпшенню розумової діяльності. Чинить тонізуючий і заспокійливий вплив, сприяє покращенню зору і гостроти слуху, прискорює процеси репарації (заживлення) тканин.

Екстракт кореня шоломниці байкальської (Skutellaria baicalensis) містить флавоноїди: байкалін і скутеларин; мікроелементи (залізо, кальцій, магній, цинк, мідь, йод, селен). Екстракт шоломниці використовують при порушеннях нервової діяльності при енцефалопатіях, деменціях судинного та астенодепресивного генезу, при анеміях у зв’язку з позитивним впливом на метаболічні процеси. Вживання екстракту кореня шоломниці сприяє запобіганню збільшення розміру щитоподібної залози; забезпечує антиоксидантну, антисептичну, антимікробну і седативну дію.