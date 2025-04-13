Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Вітамін C з цукром (Vitamin C with sugar)

4 препарати
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ВІТАМІН C З ЦУКРОМ І ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ І ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ ТА СМАКОМ ЛИМОНУ
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ ТА СМАКОМ ЛИМОНУ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ І ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ І ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
ТАБЛЕТКИ ВІТАМІН C З ЦУКРОМ
ТАБЛЕТКИ ВІТАМІН C З ЦУКРОМ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки