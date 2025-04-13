Київ
Про товар
Діагнози
Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Вітамін C з цукром (Vitamin C with sugar)
4 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ І ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ ТА СМАКОМ ЛИМОНУ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ВІТАМІН C З ЦУКРОМ І ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ТАБЛЕТКИ ВІТАМІН C З ЦУКРОМ
Таблетки №10
Здравофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню