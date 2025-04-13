Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Ізі найт (Easy night)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
171,07
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
171,07
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню