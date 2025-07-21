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Косметичні засоби для здоров'я
Крем Тигровий бальзам білий (Cream Tiger balm white)
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від
46,00
грн
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
25 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстрація
602-123-20-1/761 від 27.07.2019
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
46,00
грн
В 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем Тигровий бальзам білий в інших містах
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