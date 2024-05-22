Екстратерм з ісландським мохом, вітаміном C та подорожником зі смаком цитрусу та полуниці. Може бути рекомендований в якості дієтичної добавки як додаткове джерело біологічно активних речовин — натуральних рослинних екстрактів ісландського моху та подорожника, вітаміну С, з метою полегшення дратівливого подразнювального кашлю, що супроводжує запалення верхнього відділу дихальних шляхів, у тому числі спричиненого зовнішніми факторами (сухе, холодне та забруднене повітря, пил, дим тощо); сприяє зменшенню подразнення, відчуття першіння та свербежу в горлі та ротовій порожнині, охриплості голосу та сухості слизової оболонки; для підтримки голосових зв’язок при навантаженнях; з метою нормалізації належного функціонування та захисту слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини від дії різного виду подразників; для загального зміцнення організму в період сезонних застудних захворювань.

Екстратерм пастилки з ісландським мохом та вітаміном C зі смаком смородини. Може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів, біологічно активних речовин з метою захисту слизової оболонки дихальних шляхів при дії різного виду подразників, зменшення подразнення у горлі, захриплості голосу, полегшення сухого кашлю та загального зміцнення організму.

Особливості дії компонентів

Ісландський мох (Cetraria islandica) містить полісахариди ліхенін та ізоліхенін, що обволікають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і ротової порожнини, сприяють створенню захисного шару, який чинить заспокійливу та пом’якшувальну дію, завдяки чому зменшується вираженість кашльового рефлексу та пом’якшується сухий подразнювальний кашель. До складу екстракту входять також комплекс органічних кислот (уснінова, цетрарова та інші), макро- та мікроелементи (залізо, йод, марганець та інші), вітаміни групи В, вітамін А та С, яким притаманні протизапальна, антибактеріальна, легка противірусна та протигрибкова, імуностимулююча та регенеруюча дія. Ісландський мох добре відомий своєю терапевтичною дією при запальних захворюваннях дихальних шляхів.

Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, підтримує загальний стан та опірність організму до негативних факторів довкілля, особливо в період сезонних застудних захворювань дихальних шляхів.

Подорожник ланцетолистний (Plantago lanceolata) містить слиз, іридоїдні глікозиди (аукубін, катапол), фенолкарбонові кислоти (хлорогенова кислота) і їх глікозиди (вербаскозид), сапоніни, флавоноїди, таніни. Завдяки цим речовинам подорожник ланцетолистий має обволікаючі, протизапальні, секретолітичні та антибактеріальні властивості. Розріджує мокротиння, сприяє відхаркуванню.

Ментол та олія розмарину (Rosmarinus officinalis) чинять заспокійливу, освіжаючу, протизапальну, антисептичну та легку анестезувальну дію на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини при подразненні та запаленні.