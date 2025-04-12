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Метеорік айрон глобулі велаті (Meteorik airon globules velati)

Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
Ціни в Київ
від 393,03 грн
В 283 аптеках
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Характеристики
Виробник
ВАЛА Хайльміттель
Форма випуску
Гранули гомеопатичні
Умови продажу
Без рецепта
Вага
20 г
ATC-група
Реєстрація
UA/16194/01/01 від 10.02.2023

Метеорік айрон глобулі велаті інструкція із застосування

Склад

діючі речовини: 10 г гранул містять Ferrum sidereum Dil. D11 aquos. 0,1 г, Phosphorus Dil. D5 0,1 г, Quarz Dil. D11 aquos 0,1 г;

допоміжні речовини: сахароза.

Лікарська форма

Гранули гомеопатичні.

Основні фізико-хімічні властивості: білі гранули.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Гомеопатичний лікарський засіб. Може застосовуватися в антропософській медицині.

Показання

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), період реконвалесценції (одужання).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.

Особливості застосування

У разі підвищення температури тіла вище 39 °C, а також за наявності стійких або незрозумілих симптомів необхідно звернутися до лікаря.

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів проконсультуйтеся з лікарем перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Не слід застосовувати препарат пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість галактози, лактазна недостатність або синдром мальабсорбції глюкози-галактози.

Лікарський засіб містить сахарозу (1 г гранул складається з 36 частин води очищеної та 64 частин сахарози).

Застосування у період вагітності або годування груддю

Даних спеціальних досліджень щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю немає. Дотепер не надходило доказових даних, які би вказували на потенційні ризики при застосуванні лікарського засобу «Метеорік Айрон Глобулі велаті» у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати «Метеорік Айрон Глобулі велаті» у період вагітності або годування груддю слід лише після консультації з лікарем та оцінки ризику/користі для матері і дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Дітям віком від 3 до 6 років — 3–5 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;

дітям віком від 6 до 12 років — 5–7 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;

дорослим та дітям віком від 12 років — 5–10 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу.

Застосування препарату для лікування гострих станів має бути припинено через 2 тижні. Якщо після 2 днів терапії покращання не спостерігається, слід проконсультуватися з лікарем.

Застосування препарату для лікування хронічних станів вимагає попередньої консультації з лікарем.

Діти

Застосовують дітям віком від 3 років.

Передозування

Немає даних щодо передозування.

Побічні реакції

Немає даних щодо побічних ефектів.

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому темному місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Гранули гомеопатичні по 20 г у флаконах № 1.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Вала ХайльміттельГмбХ / WALA HeilmittelGmbH.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Босслервег, 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.