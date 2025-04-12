Дітям віком від 3 до 6 років — 3–5 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;

дітям віком від 6 до 12 років — 5–7 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;

дорослим та дітям віком від 12 років — 5–10 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу.

Застосування препарату для лікування гострих станів має бути припинено через 2 тижні. Якщо після 2 днів терапії покращання не спостерігається, слід проконсультуватися з лікарем.

Застосування препарату для лікування хронічних станів вимагає попередньої консультації з лікарем.