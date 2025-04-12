Метеорік айрон глобулі велаті (Meteorik airon globules velati)
Метеорік айрон глобулі велаті інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 10 г гранул містять Ferrum sidereum Dil. D11 aquos. 0,1 г, Phosphorus Dil. D5 0,1 г, Quarz Dil. D11 aquos 0,1 г;
допоміжні речовини: сахароза.
Лікарська форма
Гранули гомеопатичні.
Основні фізико-хімічні властивості: білі гранули.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Гомеопатичний лікарський засіб. Може застосовуватися в антропософській медицині.
Показання
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), період реконвалесценції (одужання).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.
Особливості застосування
У разі підвищення температури тіла вище 39 °C, а також за наявності стійких або незрозумілих симптомів необхідно звернутися до лікаря.
Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів проконсультуйтеся з лікарем перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Не слід застосовувати препарат пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість галактози, лактазна недостатність або синдром мальабсорбції глюкози-галактози.
Лікарський засіб містить сахарозу (1 г гранул складається з 36 частин води очищеної та 64 частин сахарози).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Даних спеціальних досліджень щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю немає. Дотепер не надходило доказових даних, які би вказували на потенційні ризики при застосуванні лікарського засобу «Метеорік Айрон Глобулі велаті» у період вагітності або годування груддю.
Застосовувати «Метеорік Айрон Глобулі велаті» у період вагітності або годування груддю слід лише після консультації з лікарем та оцінки ризику/користі для матері і дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Дітям віком від 3 до 6 років — 3–5 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;
дітям віком від 6 до 12 років — 5–7 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;
дорослим та дітям віком від 12 років — 5–10 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу.
Застосування препарату для лікування гострих станів має бути припинено через 2 тижні. Якщо після 2 днів терапії покращання не спостерігається, слід проконсультуватися з лікарем.
Застосування препарату для лікування хронічних станів вимагає попередньої консультації з лікарем.
Діти
Застосовують дітям віком від 3 років.
Передозування
Немає даних щодо передозування.
Побічні реакції
Немає даних щодо побічних ефектів.
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому темному місці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Гранули гомеопатичні по 20 г у флаконах № 1.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Вала ХайльміттельГмбХ / WALA HeilmittelGmbH.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Босслервег, 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.