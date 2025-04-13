Лактобактерин Ензифарм® (Lactobacterin Enzipharm®)
Лактобактерин Ензифарм інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: одну дозу ліофілізату пробіотичних лактобактерій Lactobacillus plantarum шт. 8P-A3, Lactobacillus fermentum шт. 90T-C4, продукти їх життєдіяльності, інулін (пребіотик) — 10%.
Допоміжна речовина: мікроцелюлоза.
Характеристика
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ® — комбінована дієтична добавка — синбіотик, містить ліофілізовану мікробну масу пробіотичних лактобактерій, продукти їх метаболізму та інулін (пребіотик) — стимулятор росту корисних лактобактерій.
Застосування препарату допомагає нормалізувати мікрофлору кишечнику при дисбіотичних станах різної етіології у дітей та дорослих.
Основні функції:
— відновлює нормальну мікрофлору кишківника, особливо після антибіотикотерапії;
— нормалізує діяльность ШКТ;
— покращує процес травлення та виводить токсини з організму;
— попереджує виникнення транзиторних дисфункцій кишечнику (як діареї, так і закрепу), пов’язаних зі зміною харчового раціону;
— підвищує неспецифічну резистентність та імунологічний статус організму.
Властивості активних компонентів
Бактерії Lactobacillus plantarum шт. 8P-A3 та Lactobacillus fermentum шт. 90T-C4 — представники нормальної мікрофлори людини, належать до групи грампозитивних молочнокислих мікроорганізмів, що зброджують вуглеводи з утворенням молочної кислоти, продукують антимікробні речовини — бактеріоцини, є толерантними до лізоциму, шлункового і дуоденального соків, жовчної солі, мають стабільні адгезивні властивості до вагінального і шлункового епітелію, високу антибіотичну та протеолітичну активність, а також необхідну активність кислотоутворення, що дозволяє їм конкурувати з патогенними бактеріями за поживні речовини.
Бактерії Lactobacillus plantarum шт. 8P-A3 проявляють високу антагоністичну активність до Shigella flexnery, Shigella sonnei, Esherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus miravibilis, Staphylococcus aureus і Staphylococcus faecalis.
Бактерії Lactobacillus fermentum шт. 90T-C4 — мають природну стійкість до певних антибіотиків і хіміотерапевтичних засобів, зменшують їх негативний вплив на організм людини, знижують рівень холестерину, покращують обмін речовин та загальне самопочуття людини.
Завдяки цим властивостям Lactobacillus plantarum шт. 8P-A3 та Lactobacillus fermentum шт. 90T-C4 використовують, як пробіотики, для відновлення гомеостазу флори в кишківнику людини та пригнічення патогенних бактерій.
Інулін (пребіотик) — поліцукрид, що складається із фруктозних ланок з кінцевою глюкозою. Він не засвоюється організмом людини, але є необхідною для функціонування органів травлення баластною речовиною, яка, крім стимулювання росту та активності лактофлори, підвищує всмоктування кальцію в товстому кишківнику, впливає на метаболізм ліпідів, знижує ризик атеросклеротичних змін у серцево-судинній системі та запобігає розвитку цукрового діабету.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування при порушеннях бактеріоценозу для:
— створення оптимальних дієтологічних умов функціонування ШКТ;
— нормалізації мікрофлори кишечнику при дисбіотичних станах різної етіології;
— стимулювання функціональної діяльності травної системи;
— запобігання розвитку затяжних форм кишкових захворювань;
— підвищення неспецифічної резистентності організму.
Важливою особливістю є низька калорійність ЛАКТОБАКТЕРИНУ ЕНЗИФАРМ® та натуральний склад, тому він може бути рекомендований пацієнтам із цукровим діабетом, ожирінням, які не переносять лактозу та білки коров’ячого молока.
Застосування добавки дієтичної має особливе значення для населення, яке проживає в екологічно несприятливих зонах, в умовах радіаційного або хімічного впливу.
Застереження при споживанні
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Спосіб споживання: дорослим та дітям віком від 12 років — по 2 капсули, дітям віком від 3 років — по 1 капсулі тричі на добу за 30 хв до прийому їжі.
Недопустимо приймати з гарячою їжею або рідиною. Можна застосовувати під час вагітності та годування грудьми.
Можна споживати після закінчення курсу антибіотикотерапії, а також під час його проведення, але не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотика.
Термін споживання: до 20–30 днів; в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджують з лікарем.
Ефект спостерігається зазвичай до кінця першого тижня використання.
Умови зберігання
за температури від 2 °C до 10 °C. Допускається транспортування при температурі не вище 25 °C протягом 5 днів.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення в нерозкритій упаковці виробника. Після відкриття упаковки зберігати не більше 30 днів.