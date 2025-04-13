може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування при порушеннях бактеріоценозу для:

— створення оптимальних дієтологічних умов функціонування ШКТ;

— нормалізації мікрофлори кишечнику при дисбіотичних станах різної етіології;

— стимулювання функціональної діяльності травної системи;

— запобігання розвитку затяжних форм кишкових захворювань;

— підвищення неспецифічної резистентності організму.

Важливою особливістю є низька калорійність ЛАКТОБАКТЕРИНУ ЕНЗИФАРМ® та натуральний склад, тому він може бути рекомендований пацієнтам із цукровим діабетом, ожирінням, які не переносять лактозу та білки коров’ячого молока.

Застосування добавки дієтичної має особливе значення для населення, яке проживає в екологічно несприятливих зонах, в умовах радіаційного або хімічного впливу.

Застереження при споживанні

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб споживання : дорослим та дітям віком від 12 років — по 2 капсули, дітям віком від 3 років — по 1 капсулі тричі на добу за 30 хв до прийому їжі.

Недопустимо приймати з гарячою їжею або рідиною. Можна застосовувати під час вагітності та годування грудьми.

Можна споживати після закінчення курсу антибіотикотерапії, а також під час його проведення, але не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотика.

Термін споживання : до 20–30 днів; в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджують з лікарем.

Ефект спостерігається зазвичай до кінця першого тижня використання.