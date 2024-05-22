БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ® може бути рекомендовано лікарем у раціонах дієтичного харчування для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування та регуляції діяльності ШКТ:

— при порушенні балансу мікрофлори кишківника (дисбактеріозі) внаслідок кишкових інфекцій бактеріального та вірусного походження, або невстановленої етіології;

— при дисбактеріозах різної етіології внаслідок прийому антибіотиків, сульфаніламідів та інших хіміотерапевтичних препаратів, внаслідок неправильного харчування, зміни клімату та інших причин;

— при діареї, закрепах;

— при респіраторних інфекціях, грипі;

— при алергічних захворюваннях, в тому числі спричинених харчовим фактором;

— при шкірних захворюваннях (атопічний дерматит, стрептодермія, екзема);

— при харчовій токсикоінфекції;

— для усунення кишкової диспепсії (здуття живота, бурчання, больовий синдром);

— як загальнозміцнювальний засіб, особливо у відновний період після перенесених захворювань будь-якого ґенезу;

— у період передпологової підготовки вагітних і в післяпологовий період;

— у програмі зменшення маси тіла.

Важливою особливістю БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ® вважається повністю натуральний склад та низька калорійність, тому він може бути рекомендований людям із цукровим діабетом і ожирінням.

Дієтична добавка підходить для людей, що не переносять лактозу та білки коров’ячого молока. Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі, алкоголь, смажені, копчені, мариновані страви, міцні бульйони.

Застереження при споживанні : підвищена індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом!

Спосіб споживання: дорослим та дітям віком від 12 років — по 2 капсули 3 рази на добу, дітям віком від 3 років — по 1 капсулі 3 рази на день за 30 хв до прийому їжі.

Недопустимо приймати з гарячою їжею чи рідиною.

Можна використовувати у період вагітності та годування грудьми.

Можна споживати після закінчення курсу антибіотикотерапії, а також під час його проведення, але не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотика.

Термін споживання: до 20–30 днів; у подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджують із лікарем.

Ефект відзначають зазвичай до кінця першого тижня споживання.