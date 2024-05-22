Біфідобактерин Ензифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®) (355478) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біфідобактерин Ензифарм інструкція із застосування
Характеристика
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ® — комплексна дієтична добавка — синбіотик, містить ліофілізовану мікробну масу живих клітин Bifidobacterium bifidum шт. 1 (пробіотик), продукти метаболізму та лактулозу (пребіотик) — стимулятор росту та розвитку живих бактерій.
Біфідобактерії відіграють важливу роль у забезпеченні гомеостазу, тому їх дефіцит серйозно впливає на здоров’я людини й може стати причиною інфекційних, алергічних, імунопатологічних станів.
Застосування препарату суттєво збільшує кількість біфідофлори в мікробіоценозі, в результаті цього нормалізує діяльність ШКТ, поліпшує обмінні процеси, стимулює функціональну діяльність травної системи, запобігає розвитку затяжних форм кишкових захворювань, підвищує неспецифічну резистентність організму.
Основні функції:
— підтримує склад і чисельність мікробіоти та активно пригнічує ріст патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів за рахунок вироблення речовин з антибактеріальними властивостями — бактеріоцинів, органічних кислот, перекису водню;
— нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту та допомагає йому функціонувати більш ефективно в несприятливих умовах;
— покращує обмінні процеси, активно підтримуючи пристінкове травлення;
— підвищує імунологічний статус організму;
— добре поєднується з антибіотиками та сприяє зменшенню їх негативного впливу на шлунково-кишковий тракт;
— регулює електролітний і газовий обмін;
— синтезує амінокислоти та вітаміни;
— виводить з організму токсини.
Властивості активних компонентів
Основою дієтичної добавки є ліофілізована мікробна маса живих клітин Bifidobacterium bifidum шт. 1 та їх метаболітів.
Біфідобактерії мають антагоністичну активність проти широкого спектра патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, беруть участь в утворенні молочної та оцтової кислот, синтезі бактеріоцинів, амінокислот, білків і вітамінів, посилюють всмоктування іонів кальцію, заліза і вітаміну D, пригнічують ріст патогенної мікрофлори, підтримують процеси пристінкового травлення, сприяють зниженню pH живильної маси в товстому кишківнику.
Лактулоза — це пребіотик, що складається з молекул фруктози та галактози. До товстого кишківника доходить у незміненому вигляді, де розщеплюється до молочної, оцтової та масляної кислот, є живильним середовищем для лактобактерій та біфідобактерій.
Фармакологічні властивості
Рекомендації з вживання
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ® може бути рекомендовано лікарем у раціонах дієтичного харчування для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування та регуляції діяльності ШКТ:
— при порушенні балансу мікрофлори кишківника (дисбактеріозі) внаслідок кишкових інфекцій бактеріального та вірусного походження, або невстановленої етіології;
— при дисбактеріозах різної етіології внаслідок прийому антибіотиків, сульфаніламідів та інших хіміотерапевтичних препаратів, внаслідок неправильного харчування, зміни клімату та інших причин;
— при діареї, закрепах;
— при респіраторних інфекціях, грипі;
— при алергічних захворюваннях, в тому числі спричинених харчовим фактором;
— при шкірних захворюваннях (атопічний дерматит, стрептодермія, екзема);
— при харчовій токсикоінфекції;
— для усунення кишкової диспепсії (здуття живота, бурчання, больовий синдром);
— як загальнозміцнювальний засіб, особливо у відновний період після перенесених захворювань будь-якого ґенезу;
— у період передпологової підготовки вагітних і в післяпологовий період;
— у програмі зменшення маси тіла.
Важливою особливістю БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ® вважається повністю натуральний склад та низька калорійність, тому він може бути рекомендований людям із цукровим діабетом і ожирінням.
Дієтична добавка підходить для людей, що не переносять лактозу та білки коров’ячого молока. Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі, алкоголь, смажені, копчені, мариновані страви, міцні бульйони.
Застереження при споживанні: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом!
Спосіб споживання: дорослим та дітям віком від 12 років — по 2 капсули 3 рази на добу, дітям віком від 3 років — по 1 капсулі 3 рази на день за 30 хв до прийому їжі.
Недопустимо приймати з гарячою їжею чи рідиною.
Можна використовувати у період вагітності та годування грудьми.
Можна споживати після закінчення курсу антибіотикотерапії, а також під час його проведення, але не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотика.
Термін споживання: до 20–30 днів; у подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджують із лікарем.
Ефект відзначають зазвичай до кінця першого тижня споживання.
Умови зберігання
при температурі від 2 °С до 8 °С. Допускається транспортування при температурі не вище 25 °С протягом 5 днів.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення в нерозкритій упаковці виробника. Після відкриття упаковки зберігати не більше 30 днів.