У період вагітності лікарський засіб можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для вагітної перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо, чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для жінки, яка годує груддю, перевищує потенційний ризик для дитини.