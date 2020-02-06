Гліцеринові супозиторії (Glycerine suppositories) (355127) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гліцеринові супозиторії інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: glycerol;
1 супозиторій містить гліцерину 0,88 г або 2,63 г;
допоміжні речовини: натрію карбонат декагідрат; кислота стеаринова; макрогол 400.
Лікарська форма
Супозиторії.
Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії напівпрозорі, майже безбарвні або зі слабким жовтуватим відтінком, з поверхнею, що маже, гігроскопічні. Допускається наявність лійкоподібної заглибини, повітряного стрижня, помутніння супозиторіїв, незначне розм‛якшення поверхневого шару, наявність конденсату на упаковці.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби.
Код АТХ A06 АХ01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30–50%), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв гліцерин полегшує виведення калових мас.
Ефект лікарського засобу настає протягом 5–30 хвилин.
Фармакокінетика.
Після ректального введення всмоктування слабке, перебування в організмі короткочасне.
Гліцерин практично не надходить до системного кровотоку та не чинить системних побічних ефектів.
Показання
Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморой в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами.
Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількагодинного інтервалу.
Особливості застосування
Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.
З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.
Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності лікарський засіб можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для вагітної перевищує потенційний ризик для плода.
Невідомо, чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для жінки, яка годує груддю, перевищує потенційний ризик для дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15–20 хв після сніданку.
Супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.
Дорослим і дітям віком від 5 років призначають по 1 супозиторію (що містить 2,63 г гліцерину) 1 раз на добу. Дітям до 5 років — 1 супозиторій (що містить 0,88 г гліцерину) 1 раз на добу.
Діти
Немає обмежень.
Передозування
Часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.
Побічні реакції
Описано деякі наслідки та симптоми, що зникають після завершення застосування, зокрема ректальний дискомфорт, подразнення, печіння, коліки та спазми. Крім того, у рідкісних випадках лікарський засіб може спричиняти гіперемію слизової оболонки прямої кишки, а у поодиноких випадках — невеликі кровотечі або виділення слизу.
Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.
При тривалому застосуванні спостерігається подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді — катаральний проктит.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі, по 1 або по 2 стрипи у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100.
Про всі випадки побічних реакцій необхідно інформувати виробника:
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100, тел. +38(044)391–19–19, факс: +38(044)391–19–18, або через форму на сайті: http://www.pharmex.com.ua/farmakonadzor.