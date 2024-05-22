рекомендовано як додаткове джерело аргініну та бетаїну дітям віком від 3 років з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, при ацетонемічному синдромі, для запобігання інтоксикації та усунення її наслідків; сприяє нормалізації обміну ліпідів, покращенню фізико-хімічних властивостей жовчі при її згущенні та застійних явищах.

Основні компоненти Бетаргін Кідс мають такі властивості. Аргінін — амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білка, метаболізмі амінокислот та сечовини, сприяє утворенню енергії, підтриманню азотистого балансу, прискорює виведення токсичного азоту та ацетону, підсилює детоксикаційну функцію печінки та покращує її біохімічні показники. Аргінін покращує функцію клітин печінки і сприяє їх відновленню, знижує утворення вільних радикалів, зменшує гіпоксію та запалення. Аргінін є важливою складовою у процесі біосинтезу оксиду азоту, здійснює регуляцію судинного тонусу, зменшує пошкодження судинної стінки, нормалізує мікроциркуляцію у тканинах та сприяє усуненню кисневого голодування.

Бетаїн — ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів для відновлення клітин печінки та виведенні з них надлишкового жиру, сповільнює утворення колагену та розвиток запального процесу в печінці, нормалізує ліпідний склад та фізико-хімічні властивості жовчі, покращує її відтік.