БЕТАРГІН® КІДС (BETARGIN® KIDS) (354943) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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БЕТАРГІН КІДС інструкція із застосування
Характеристика
рекомендовано як додаткове джерело аргініну та бетаїну дітям віком від 3 років з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, при ацетонемічному синдромі, для запобігання інтоксикації та усунення її наслідків; сприяє нормалізації обміну ліпідів, покращенню фізико-хімічних властивостей жовчі при її згущенні та застійних явищах.
Основні компоненти Бетаргін Кідс мають такі властивості. Аргінін — амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білка, метаболізмі амінокислот та сечовини, сприяє утворенню енергії, підтриманню азотистого балансу, прискорює виведення токсичного азоту та ацетону, підсилює детоксикаційну функцію печінки та покращує її біохімічні показники. Аргінін покращує функцію клітин печінки і сприяє їх відновленню, знижує утворення вільних радикалів, зменшує гіпоксію та запалення. Аргінін є важливою складовою у процесі біосинтезу оксиду азоту, здійснює регуляцію судинного тонусу, зменшує пошкодження судинної стінки, нормалізує мікроциркуляцію у тканинах та сприяє усуненню кисневого голодування.
Бетаїн — ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів для відновлення клітин печінки та виведенні з них надлишкового жиру, сповільнює утворення колагену та розвиток запального процесу в печінці, нормалізує ліпідний склад та фізико-хімічні властивості жовчі, покращує її відтік.
Рекомендації з вживання
при ацетонемічному синдромі: вміст 1 саше або 1 скляного контейнера розвести у ½ склянки (100 мл) питної води кімнатної температури та вживати внутрішньо по 1 чайній ложці кожні 10–15 хв, добова доза — 1–2 саше або скляних контейнери. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально;
для нормалізації обміну ліпідів, покращення фізико-хімічних властивостей жовчі при її згущенні та застійних явищах: вміст 1 саше або 1 скляного контейнера розвести у ½ склянки (100 мл) питної води кімнатної температури та вживати внутрішньо 1–2 рази на добу впродовж 1–З міс або за призначенням лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
При порушенні функції ендокринних залоз застосовувати тільки під наглядом лікаря.
Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Протипоказання
діти віком до З років, гіперчутливість до інгредієнтів, що входять до складу продукту, тяжкі порушення функції нирок.
Умови зберігання
у сухому, віддаленому від світла та тепла місці за температури не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.