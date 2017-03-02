Епілептал таблетки слід ковтати не розжовуючи та не розламуючи.

Якщо призначена доза Епілепталу, наприклад, для застосування у дітей (тільки епілепсія) або пацієнтів з порушенням функцій печінки, не відповідає кількості діючої речовини в цілих таблетках, необхідно призначити дозу, яка відповідає меншій кількості цілих таблеток.

Повторний початок лікування . Коли пацієнту, який припинив лікування, призначають повторний початок лікування, потрібно чітко встановити необхідність підвищення підтримувальної дози, тому що існує ризик виникнення висипань через високу початкову дозу та перевищення рекомендованої схеми підвищення дози ламотриджину. Чим більший інтервал між часом прийому попередньої дози, тим більше уваги треба приділити режиму підвищення дози до рівня підтримувальної. Коли інтервал після припинення прийому ламотриджину перевищив у 5 разів Т ½ , дозу ламотриджину слід підвищити до підтримувальної відповідно до існуючої схеми.

Не рекомендується повторно розпочинати лікування ламотриджином, якщо його було припинено у зв’язку з появою висипань унаслідок попереднього лікування ламотриджином. У такому випадку при вирішенні питання щодо повторного призначення препарату необхідно зважити очікувану користь від лікування та можливий ризик.

Епілепсія

При монотерапії

Дорослі та діти віком від 12 років (див. табл. 1) . Початкова доза Епілепталу становить 25 мг 1 раз на добу впродовж 2 тиж, потім приймати 50 мг/добу впродовж наступних 2 тиж, у подальшому дозу підвищувати на 50–100 мг кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального ефекту. Звичайна підтримувальна доза становить 100–200 мг/добу за 1–2 прийоми. Для деяких пацієнтів може знадобитися доза 500 мг/добу.

Діти віком 2–12 років (див. табл. 2). Початкова доза Епілепталу для лікування типових абсансів становить 0,3 мг/кг маси тіла/добу за 1–2 прийоми на добу впродовж 2 тиж, потім приймати 0,6 мг/кг/маси тіла/добу за 1–2 прийоми на добу впродовж наступних 2 тиж. У подальшому дозу підвищувати на 0,6 мг/кг кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального ефекту. Звичайна підтримувальна доза становить 1–10 мг/кг/добу за 1–2 прийоми. Для деяких пацієнтів може знадобитися вища доза.

Через ризик виникнення висипань початкову дозу та темп подальшого підвищення дози не слід перевищувати.

При комбінованій терапії

Дорослі та діти віком від 12 років (див. табл. 1). Для пацієнтів, які застосовують вальпроат (окремо або з іншими протиепілептичними препаратами), початкова доза Епілепталу становить 25 мг через добу впродовж 2 тиж, потім — по 25 мг кожну добу впродовж наступних 2 тиж. Після цього дозу слід підвищувати (максимально на 25–50 мг/добу) кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Звичайна підтримувальна доза становить 100–200 мг/добу за 1–2 прийоми.

Для пацієнтів, які приймають інші протиепілептичні препарати або інші препарати — індуктори глюкуронізації ламотриджину в поєднанні з іншими протиепілептичними препаратами або без них (за винятком вальпроату натрію), початкова доза Епілепталу становить 50 мг 1 раз на добу впродовж 2 тиж, у подальшому — 100 мг/добу за 2 прийоми впродовж 2 тиж. Потім дозу необхідно підвищувати (максимально на 100 мг) кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Звичайна підтримувальна доза становить 200–400 мг/добу за 2 прийоми. Для деяких пацієнтів може бути необхідною доза у 700 мг/добу.

Для пацієнтів, які приймають інші препарати, що суттєво не індукують або пригнічують глюкуронізацію ламотриджину (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ), початкова доза Епілепталу становить 25 мг 1 раз на добу впродовж 2 тиж, у подальшому — 50 мг 1 раз на добу впродовж наступних 2 тиж. Після цього дозу необхідно підвищувати (максимально на 50–100 мг/добу) кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Звичайна підтримувальна доза становить 100–200 мг/добу за 1–2 прийоми.

Таблиця 1.

Рекомендована схема лікування епілепсії для дорослих і дітей віком від 12 років



Режим лікування 1- та 2-й тижні 3- та 4-й тижні Підтримувальна доза Монотерапія 25 мг/добу (1 прийом) 50 мг/добу (1 прийом) 100–200 мг/добу (за 1–2 прийоми) досягається поступовим підвищенням дози до 50–100 мг кожні 1–2 тиж Комбінована терапія з вальпроатом натрію, незважаючи на інші супутні препарати 12,5 мг/добу прийом по 25 мг через добу 25 мг/добу (1 прийом) 100–200 мг/добу (за 1–2 прийоми) досягається поступовим підвищенням дози на 25–50 мг кожні 1–2 тиж Комбінована терапія без вальпроату натрію Цю схему лікування слід застосовувати:

– з фенітоїном,

– з карбамазепіном,

– з фенобарбіталом,

– з примідоном

або з іншими індукторами глюкуронізації ламотриджину 50 мг/добу (1 прийом) 100 мг/добу (2 прийоми) 200–400 мг/добу (за 2 прийоми) досягається поступовим підвищенням дози на 100 мг кожні 1–2 тиж Цю схему лікування слід застосовувати щодо інших препаратів, які суттєво не індукують або пригнічують глюкуронізацію ламотриджину 25 мг/добу (1 прийом) 50 мг/добу (1 прийом) 100–200 мг/добу (за 1–2 прийоми) досягається поступовим підвищенням дози до 50–100 мг кожні 1–2 тиж

У пацієнтів, які застосовують протиепілептичні препарати, взаємодія яких з ламотриджином невідома, рекомендується застосовувати таку схему лікування, як і для пацієнтів, які застосовують ламотриджин з вальпроатом.

У зв’язку з ризиком виникнення висипань початкову дозу та темп подальшого підвищення дози не можна перевищувати.

Діти віком 2–12 років (див. табл. 2). У дітей, які отримують вальпроат натрію у поєднанні з іншими протиепілептичними препаратами або без них, початкова доза Епілепталу становить 0,15 мг/кг маси тіла на добу за 1 прийом упродовж 2 тиж, потім — 0,3 мг/кг маси тіла/добу за 1 прийом упродовж наступних 2 тиж. Далі дозу необхідно підвищувати (максимально на 0,3 мг/кг маси тіла) кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Підтримувальна доза становить 1–5 мг/кг маси тіла за 1–2 прийоми (максимальна — 200 мг/добу).

Для дітей, які приймають інші протиепілептичні препарати або інші препарати — індуктори глюкуронізації ламотриджину в поєднанні з іншими протиепілептичними препаратами або без них (за винятком вальпроату натрію), початкова доза Епілепталу становить 0,6 мг/кг маси тіла/добу за 2 прийоми впродовж 2 тиж, потім — 1,2 мг/кг маси тіла/добу впродовж наступних 2 тиж. Далі дозу слід підвищувати (максимально на 1,2 мг/кг маси тіла) кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Середня підтримувальна доза становить 5–15 мг/кг маси тіла/добу за 2 прийоми (максимально 400 мг/добу).

Для дітей, які застосовують інші препарати, що суттєво не індукують або пригнічують глюкуронізацію ламотриджину (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ), початкова доза Епілепталу становить 0,3 мг/кг маси тіла/добу за 1–2 прийоми впродовж 2 тиж, у подальшому — 0,6 мг/кг маси тіла/добу за 1–2 прийоми впродовж наступних 2 тиж. Після цього дозу необхідно підвищувати (максимально на 0,6 мг/кг) кожні 1–2 тиж до досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Звичайна підтримувальна доза становить 1–10 мг/кг/добу за 1–2 прийоми. Максимальна доза — 200 мг/добу.

Для правильного розрахунку підтримувальної дози слід контролювати масу тіла дитини.

Таблиця 2.

Рекомендована схема лікування епілепсії для дітей віком 2–12 років (загальна добова доза в мг/кг маси тіла/добу).



Режим лікування 1- та 2-й тижні 3- та 4-й тижні Підтримувальна доза Монотерапія типових абсансів 0,3 мг/кг

(1–2 прийоми) 0,6 мг/кг

(1–2 прийоми) 1–10 мг/кг

(за 1–2 прийоми)

досягається поступовим підвищенням дози на 0,6 мг/кг кожні 1–2 тиж, максимум — 200 мг/добу Комбінована терапія з вальпроатом натрію, незважаючи на інші супутні препарати 0,15 мг/кг*

(1 прийом) 0,3 мг/кг

(1 прийом) 1–5 мг/кг

(за 1–2 прийоми)

досягається поступовим підвищенням дози на 0,3 мг/кг кожні 1–2 тиж,

максимум — 200 мг/добу Комбінована терапія без вальпроату натрію Цю схему лікування слід застосовувати:

– з фенітоїном,

– з карбамазепіном,

– з фенобарбіталом,

– з примідоном

або з іншими

індукторами глюкуронізації ламотриджину 0,6 мг/кг

(2 прийоми) 1,2 мг/кг

(2 прийоми) 5–15 мг/кг

(за 2 прийоми)

досягається поступовим підвищенням дози на 1,2 мг/кг кожні 1–2 тиж,

максимум — 400 мг/добу Цю схему лікування слід застосовувати щодо інших препаратів, що суттєво не індукують або пригнічують глюкуронізацію ламотриджину 0,3 мг/кг

(1–2 прийоми) 0,6 мг/кг

(1–2 прийоми) 1–10 мг/кг

(у 1–2 прийоми)

досягається поступовим підвищенням дози на 0,6 мг/кг кожні 1–2 тиж,

максимум — 200 мг/добу



*У разі необхідності прийому розрахованої дози від 1 до 2 мг дозволяється прийом 2 мг Епілепталу через день упродовж перших 2 тиж. Якщо підрахована доза нижча 1 мг, приймати Епілептал не рекомендується.

У дітей, які застосовують протиепілептичні препарати, взаємодія яких з ламотриджином невідома, рекомендується застосовувати таку саму схему лікування, як для пацієнтів, котрі приймають ламотриджин з вальпроатом.

Через ризик виникнення висипань початкову дозу та темп подальшого підвищення дози не слід перевищувати.

Слід мати на увазі, що в разі відсутності таблеток Епілепталу в дозі 2 мг правильно розпочати лікування у дітей з масою тіла менше 17 кг неможливо.

Діти віком до 2 років . Дія ламотриджину в якості монотерапії для лікування дітей віком до 2 років або в якості додаткової терапії для лікування дітей віком до 1 міс не вивчалася. Ефективність та безпека ламотриджину в якості додаткової терапії парціальних нападів у дітей віком від 1 міс до 2 років не встановлена. Тому препарат не рекомендується застосовувати в цій віковій категорії.

Загальні рекомендації для лікування епілепсії . При припиненні застосування супутніх протиепілептичних препаратів для досягнення монотерапії ламотриджином або при додатковому призначенні інших протиепілептичних препаратів при лікуванні ламотриджином слід зважити вплив, що може виникати при цьому, на фармакокінетику ламотриджину.

Біполярні розлади

Дорослі . Через ризик виникнення висипань початкову дозу та темп подальшого підвищення дози не слід перевищувати.

Епілептал рекомендується застосовувати у пацієнтів з біполярними розладами з підвищеним ризиком депресивних епізодів у майбутньому.

Слід дотримуватися наведеного нижче перехідного режиму застосування. Цей режим включає підвищення дози ламотриджину до досягнення підтримувальної стабілізаційної дози впродовж 6 тиж (див. табл. 3), після чого прийом інших психотропних та/або протиепілептичних препаратів може бути припинений у разі клінічної доцільності (див. табл. 4).

Слід розглянути необхідність додаткової терапії з метою попередження маніакальних епізодів, оскільки ефективність застосування Епілепталу при маніакальному синдромі достеменно не встановлена.

Таблиця 3.

Рекомендована схема підвищення дози ламотриджину для досягнення підтримувальної стабілізаційної добової дози при лікуванні дорослих з біполярними розладами.



Режим лікування 1- та 2-й тижні 3- та 4-й тижні 5-й тиждень Стабілізаційна доза* а) Додаткова терапія з інгібіторами глюкуронізації ламотриджину, наприклад, з вальпроатом 12,5 мг (25 мг через добу) 25 мг (1 раз на добу) 50 мг (1 раз на добу або за 2 прийоми) 100 мг (1 раз на добу або за 2 прийоми) (максимальна добова доза — 200 мг) б) Додаткова терапія з індукторами глюкуронізації ламотриджину у пацієнтів, які не застосовують інгібітори, такі як вальпроат.

Цю схему лікування слід застосовувати:

– з фенітоїном,

– з карбамазепіном,

– з фенобарбіталом,

– з примідоном

або з іншими індукторами глюкуронізації ламотриджину 50 мг (1 раз на добу) 100 мг (за 2 прийоми) 200 мг (за 2 прийоми) 300 мг на 6-й тиждень, підвищуючи до 400 мг/добу в разі необхідності на 7-й тиждень (за 2 прийоми) в) Монотерапія ламотриджином або додаткова терапія у пацієнтів, які застосовують інші препарати, що суттєво не пригнічують або індукують глюкуронізацію ламотриджину 25 мг (1 раз на добу) 50 мг (1 раз на добу або за 2 прийоми) 100 мг (1 раз на добу або за 2 прийоми) 200 мг (від 100 до 400 мг) (1 раз на добу або за 2 прийоми)

Примітка. Пацієнтам, які приймають протиепілептичні препарати з невідомим впливом на фармакокінетику ламотриджину, слід застосовувати схему підвищення дози, яка рекомендується для супутнього застосування вальпроату.

*Стабілізаційна доза може бути змінена залежно від клінічної відповіді.

а) Додаткова терапія з інгібіторами глюкуронізації ламотриджину, наприклад, з вальпроатом.

Початковою дозою для пацієнтів, які застосовують як супутню терапію такий інгібітор глюкуронізації, наприклад, як вальпроат, є 25 мг через день упродовж 2 тиж, потім 25 мг 1 раз на добу наступні 2 тиж. Дозу необхідно підвищити до 50 мг/добу (за 1–2 прийоми) на 5-й тиждень. Звичайною дозою для досягнення оптимальної відповіді є 100 мг/добу (за 1–2 прийоми). Однак дозу можна підвищити до максимальної 200 мг/добу залежно від клінічної відповіді.

б) Додаткова терапія з індукторами глюкуронізації ламотриджину у пацієнтів, які не застосовують інгібітори, такі як вальпроат. Цю схему лікування слід застосовувати з фенітоїном, карбамазепіном, фенобарбіталом, примідоном або з іншими індукторами глюкуронізації ламотриджину.

Початковою дозою для пацієнтів, які застосовують препарати, що індукують глюкуронізацію ламотриджину і не застосовують вальпроат, є 50 мг 1 раз на добу впродовж 2 тиж, потім 100 мг/добу (розподілена на 2 прийоми) наступні 2 тиж. Дозу слід підвищити до 200 мг/добу (за 2 прийоми) на 5-й тиждень. Дозу можна підвищити до 300 мг/добу на 6-й тиждень, однак звичайною дозою для досягнення оптимальної відповіді є 400 мг/добу (за 2 прийоми), що може бути призначена з 7-го тижня.

в) Монотерапія ламотриджином або додаткова терапія у пацієнтів, які застосовують інші препарати, що суттєво не індукують або пригнічують глюкуронізацію ламотриджину (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ). Початковою дозою для цих пацієнтів є 25 мг 1 раз на добу впродовж 2 тиж, потім 50 мг/добу (за 1–2 прийоми) наступні 2 тиж. Дозу слід підвищити до 100 мг/добу на 5-й тиждень. Звичайною дозою для досягнення оптимальної відповіді є 200 мг/добу (за 1–2 прийоми). Однак під час клінічних досліджень застосовували дози в межах 100–400 мг.

Після досягнення необхідної підтримувальної стабілізаційної дози застосування інших психотропних препаратів може бути припинено згідно з наведеною нижче схемою (див. табл. 4).

Таблиця 4.

Підтримуюча стабілізаційна доза при біполярних розладах з подальшим припиненням прийому супутніх психотропних або протиепілептичних засобів



Режим лікування 1-й тиждень 2-й тиждень з 3-го тижня* а) З подальшим припиненням прийому інгібіторів глюкуронізації ламотриджину, наприклад, вальпроату Подвоїти стабілізаційну дозу, не перевищуючи 100 мг/тиж, тобто стабілізаційну дозу 100 мг на добу підвищити впродовж 1-го тижня до 200 мг/добу Підтримувати цю дозу 200 мг/добу (розподілену на 2 прийоми) б) З подальшою відміною індукторів глюкуронізації ламотриджину залежно від початкової дози.

Цю схему лікування слід застосовувати:

– з фенітоїном,

– з карбамазепіном,

– з фенобарбіталом,

– з примідоном

або з іншими індукторами глюкуронізації ламотриджину 400 мг 300 мг 200 мг 300 мг 225 мг 150 мг 200 мг 150 мг 100 мг в) З подальшим припиненням застосування інших препаратів, що суттєво не пригнічують або індукують глюкуронізацію ламотриджину Підтримувати дозу, отриману при підвищенні дози (200 мг/добу), розподілену на 2 прийоми (100–400 мг)

*Дозу можна підвищити в разі необхідності до 400 мг/добу.

Примітка. Пацієнтам, які застосовують протиепілептичні препарати з невідомим впливом на фармакокінетику ламотриджину, слід застосовувати режим лікування, при якому зберігається існуюча доза Епілепталу і її корекція проводиться на основі клінічного стану.

а) З подальшим припиненням застосування інгібіторів глюкуронізації ламотриджину, наприклад, вальпроату. Стабілізаційну дозу ламотриджину необхідно подвоїти і тримати на цьому рівні після припинення прийому вальпроату;

б) З подальшим припиненням застосування індукторів глюкуронізації ламотриджину залежно від початкової підтримувальної дози. Цю схему лікування слід застосовувати з фенітоїном, карбамазепіном, фенобарбіталом, примідоном або з іншими індукторами глюкуронізації ламотриджину. Дозу ламотриджину необхідно поступово знизити впродовж 3 тиж після припинення застосування препаратів, що індукують глюкуронізацію;

в) З подальшим припиненням застосування інших препаратів, що суттєво не пригнічують або індукують глюкуронізацію ламотриджину (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ). Необхідно зберігати рівень дози, досягнутої після режиму її підвищення.

Зміна дозування ламотриджину для пацієнтів з біполярними розладами при додатковому призначенні інших препаратів . Клінічного досвіду зміни дозування ламотриджину при призначенні інших препаратів немає, але, базуючись на даних щодо взаємодії лікарських засобів, можна рекомендувати нижченаведену схему (див. табл. 5).

Таблиця 5.

Зміна добового дозування ламотриджину для пацієнтів з біполярними розладами при додатковому призначенні інших препаратів.



Режим лікування Стабілізаційна доза ламотриджину (мг/добу) 1-й тиждень 2-й тиждень З 3-го тижня Додаткове призначення інгібіторів глюкуронізації ламотриджину, наприклад, вальпроату, залежно від початкової дози ламотриджину 200 мг 100 мг Підтримувати цю дозу (100 мг/добу) 300 мг 150 мг Підтримувати цю дозу (150 мг/добу) 400 мг 200 мг Підтримувати цю дозу (200 мг/добу) Додаткове призначення індукторів глюкуронізації ламотриджину хворим, які не застосовують вальпроат, та залежно від початкової дози ламотриджину.

Цю схему лікування слід застосовувати:

– з фенітоїном,

– з карбамазепіном,

– з фенобарбіталом,

– з примідоном

або з іншими індукторами глюкуронізації ламотриджину 200 мг 200 мг 300 мг 400 мг 150 мг 150 мг 225 мг 300 мг 100 мг 100 мг 150 мг 200 мг Додаткове призначення інших препаратів, що суттєво не пригнічують або індукують глюкуронізацію ламотриджину Підтримувати дозу, досягнуту після режиму підвищення дози (200 мг/добу) (100–400 мг)