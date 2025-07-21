Косметичні засоби для здоров'я

Крем Тигровий бальзам червоний (Cream Tiger balm red)

КРЕМ "ТИГРОВИЙ БАЛЬЗАМ" ЧЕРВОНИЙ 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 42,00 грн
В 45 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/761 від 27.07.2019