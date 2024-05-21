АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) — стерильна біла або світло-жовта тканина з рівномірним кольором та м’якою текстурою.

Матеріал марлі — карбоксиметилцелюлоза натрію.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) — швидко поглинає рідину ексудатів із поверхні рани, утворюючи при цьому в’язкий гель. АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) забезпечує ефективний гемостаз, повністю розсмоктується протягом 48 год, захищає ранову поверхню та прискорює загоєння при травмах та/чи післяопераційних ранах.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна та Дентальна (розчинна гемостатична марля) при контакті з кров’ю утворює кисле середовище, яке забезпечує гемостатичні властивості, зумовлені поглинальною здатністю карбоксиметилцелюлози натрію. У кислому середовищі зруйновані еритроцити, які виділили кислий гематин разом із тромбоцитами, виконують роль каркасу для утворення тромбоцитарного згустку протягом 2–3 хв, що забезпечує швидкий гемостаз.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) при контакті зі вмістом рани або кров’ю поглинає рідину та перетворюється на гель, який блокує кровоносні капіляри та дрібні судини, підвищує в’язкість крові та сприяє агрегації еритроцитів і стабілізації тромбу; при контакті марлі із залізом зруйнованих еритроцитів утворюються негативно заряджені колоїдні частинки, які активують фактор коагуляції XII, прискорюють утворення тромбіну та формування згустка. Ці механізми дають змогу забезпечити ефективний гемостаз та швидше загоєння рани.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) — стерильна біла або світло-жовта тканина з рівномірним кольором та м’якою текстурою.

Матеріал марлі — карбоксиметилцелюлоза натрію.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) швидко поглинає рідину ексудатів із поверхні рани, утворюючи при цьому в’язкий гель.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) виготовляється з біосумісної регенерованої целюлози, хімічно обробленої, що забезпечує її водорозчинність. Не містить хімічних добавок.

При контакті з вологою оральною раною/слиною, АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) розчиняється і перетворюється на гель, утворює кровоспинний бар’єр, захищає рану від подальшого подразнення, сприяючи швидшому загоєнню.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) через кілька днів розчиняється і є безпечною при проковтуванні.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) при контакті зі вмістом рани або кров’ю поглинає рідину та перетворюється на гель, який блокує кровоносні капіляри і дрібні судини, підвищує в’язкість крові, сприяючи агрегації еритроцитів і стабілізації тромбу; при контакті гемостатичної марлі з залізом зруйнованих еритроцитів утворюються негативно заряджені колоїдні частинки, які активують фактор коагуляції XII, прискорюють утворення тромбіну та формування згустку. Ці механізми дають змогу забезпечити ефективний гемостаз та швидше загоєння рани.