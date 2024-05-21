Алпе Гемостоп (розчинна гемостатична марля) (Alpe Hemostop (soluble hemostatic gauze)) (353905) - інструкція із застосування Медичні вироби
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Алпе Гемостоп інструкція із застосування
Характеристика
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) — стерильна біла або світло-жовта тканина з рівномірним кольором та м’якою текстурою.
Матеріал марлі — карбоксиметилцелюлоза натрію.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) — швидко поглинає рідину ексудатів із поверхні рани, утворюючи при цьому в’язкий гель. АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) забезпечує ефективний гемостаз, повністю розсмоктується протягом 48 год, захищає ранову поверхню та прискорює загоєння при травмах та/чи післяопераційних ранах.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна та Дентальна (розчинна гемостатична марля) при контакті з кров’ю утворює кисле середовище, яке забезпечує гемостатичні властивості, зумовлені поглинальною здатністю карбоксиметилцелюлози натрію. У кислому середовищі зруйновані еритроцити, які виділили кислий гематин разом із тромбоцитами, виконують роль каркасу для утворення тромбоцитарного згустку протягом 2–3 хв, що забезпечує швидкий гемостаз.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) при контакті зі вмістом рани або кров’ю поглинає рідину та перетворюється на гель, який блокує кровоносні капіляри та дрібні судини, підвищує в’язкість крові та сприяє агрегації еритроцитів і стабілізації тромбу; при контакті марлі із залізом зруйнованих еритроцитів утворюються негативно заряджені колоїдні частинки, які активують фактор коагуляції XII, прискорюють утворення тромбіну та формування згустка. Ці механізми дають змогу забезпечити ефективний гемостаз та швидше загоєння рани.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) — стерильна біла або світло-жовта тканина з рівномірним кольором та м’якою текстурою.
Матеріал марлі — карбоксиметилцелюлоза натрію.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) швидко поглинає рідину ексудатів із поверхні рани, утворюючи при цьому в’язкий гель.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) виготовляється з біосумісної регенерованої целюлози, хімічно обробленої, що забезпечує її водорозчинність. Не містить хімічних добавок.
При контакті з вологою оральною раною/слиною, АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) розчиняється і перетворюється на гель, утворює кровоспинний бар’єр, захищає рану від подальшого подразнення, сприяючи швидшому загоєнню.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) через кілька днів розчиняється і є безпечною при проковтуванні.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) при контакті зі вмістом рани або кров’ю поглинає рідину та перетворюється на гель, який блокує кровоносні капіляри і дрібні судини, підвищує в’язкість крові, сприяючи агрегації еритроцитів і стабілізації тромбу; при контакті гемостатичної марлі з залізом зруйнованих еритроцитів утворюються негативно заряджені колоїдні частинки, які активують фактор коагуляції XII, прискорюють утворення тромбіну та формування згустку. Ці механізми дають змогу забезпечити ефективний гемостаз та швидше загоєння рани.
Показання Алпе Гемостоп
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна та Дентальна (розчинна гемостатична марля) застосовуються для контролю дисемінованої кровотечі з капілярів та невеликих судин, коли лігування, електрична коагуляція чи інші звичайні методи кровоспину є недоцільними або неефективними, а також для профілактики виникнення повторних післяопераційних кровотеч.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля) використовується при кровотечах піхви та шийки матки, слизової оболонки носа, при проведенні відкритих проктологічних втручань, при місцевій кровотечі з пошкодженої поверхні тіла в таких галузях, як загальна хірургія, лапароскопія, онкологія, урологія, нейрохірургія, отоларингологія.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля) призначена для використання в місцях екстракції зубів, для забезпечення місцевого гемостазу оральних хірургічних ран (операційних, післяопераційних і травматичних), при проведенні оперативних втручань у щелепо-лицевій хірургії.
Рекомендації по використанню
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля)
Спосіб застосування
- Відкрити саше, що містить медичний виріб, у стерильних умовах.
- Накласти марлю безпосередньо на ділянку рани, в місці, де потрібно зупинити кровотечу.
- Притиснути марлю до ранової поверхні до зупинки кровотечі.
- При застосуванні в носовій порожнині або піхві марлю можна скласти в кілька шарів для досягнення ефективного кровоспину.
- При масивних кровотечах можна застосовувати кілька клаптиків марлі одночасно для досягнення ефективної зупинки кровотечі.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля)
Спосіб застосування
- Вийняти блістер із клаптиками марлі з коробки.
- Скальпелем або пінцетом вийняти клаптик марлі з комірки блістера та обережно накласти на місце, де потрібно зупинити кровотечу.
- Повторити вищеописані кроки 1 та 2 з іншими клаптиками у разі потреби.
- Надлишковий матеріал може бути видалений промиванням стерильною водою чи фізіологічним р-ном.
Протипоказання
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна та Дентальна (розчинна гемостатична марля) не застосовується:
- для внутрішнього хірургічного кровоспину (внутрішньочерепна операція та торакальні операції, операції на синусах);
- при кровотечах із магістральних судин;
- при великих площах пошкоджень.
Побічна дія
не визначена.
Особливості застосування
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хірургічна (розчинна гемостатична марля)
Застереження щодо застосування та запобіжні заходи:
- не використовувати при пошкодженні упаковки;
- не використовувати повторно;
- не змочувати гемостатичну марлю перед застосуванням;
- при короткотривалому застосуванні в порожнинах залишки марлі можуть бути вилучені за допомогою фізіологічного р-ну, після досягнення ефективного гемостазу;
- при застосуванні в порожнині носа або піхви марля не повинна створювати тиск на м’які тканини, щоб не спричинити умов для набряку, ішемії чи некрозу;
- не застосовувати за наявності підвищеної чутливості до матеріалу медичного виробу;
- обережно застосовувати у пацієнтів з АГ;
- обережно застосовувати у пацієнтів із порушенням згортання крові будь-якого генезу;
- видалити надлишок гелю, що утворився внаслідок контакту медичного виробу зі вмістом рани при використанні навколо очного нерва чи спинного мозку для запобігання тиску на нервові волокна.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальна (розчинна гемостатична марля)
Застереження щодо застосування та запобіжні заходи:
- не використовувати при пошкодженні упаковки/блістера;
- не використовувати повторно;
- не змочувати гемостатичну марлю перед застосуванням;
- не застосовувати за наявності підвищеної чутливості до матеріалу медичного виробу;
- обережно застосовувати у пацієнтів з АГ;
- обережно застосовувати у пацієнтів із порушенням згортання крові будь-якого генезу.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі 5–40 °С та відносній вологості не більше 80%, у недоступному для дітей місці.
Невідповідні умови зберігання можуть впливати на якість виробу чи призвести до втрати його властивостей.