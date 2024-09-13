Фармакодинаміка.

Бримонідин — це агоніст адренергічного альфа-2-рецептора, який у 1000 разів більш селективний до альфа-2- адренорецептора, ніж до альфа-1- адренорецептора.

Така селективність призводить до відсутності розширення зіниць та вазоконстрикції у мікросудинах, що пов'язані з ксенофагами сітківки людини.

Місцеве застосування бримонідину тартрату знижує внутрішньоочний тиск (ВОТ) у людей та виявляє мінімальний вплив на серцево-судинну або легеневу функцію.

Біманокс® характеризується швидким початком дії, досягає піку очного гіпотензивного ефекту через 2 години після застосування, знижуючи ВОТ у середньому на 4–6 мм рт.ст.

Вважається, що Біманокс® може знижувати ВОТ шляхом зменшення формування водянистої вологи та збільшуючи увеосклеральний відтік.

Дослідження демонструють, що Біманокс® ефективний у комбінації з бета-блокаторами для місцевого застосування та виявляє клінічно значимий адитивний ефект у комбінації з травопростом та латанопростом.

Фармакодинаміка.

Після офтальмологічного застосування 0,2% розчину 2 рази на добу протягом 10 днів концентрації у плазмі були низькі (середнє значення C max становило 0,06 нг/мл). Відмічалося незначне накопичення у крові після багаторазових (2 рази на добу протягом 10 днів) інстиляцій. Площа під кривою «концентрація у плазмі-час» (AUC) за 12 годин у стабільному стані (AUC 0–12h) становила 0,31 нг·год/мл, порівняно з 0,23 нг·год/мл після першої дози. Середній очевидний період напіввиведення у системному кровообігу становив приблизно 3 години після місцевого застосування.

Зв'язування білків плазми бримонідину після місцевого застосування у людей становить приблизно 29%.

Бримонідин зв'язується з меланіном у тканинах ока in vitro та in vivo оборотно. Через два тижні інстиляції в око концентрації бримонідину у райдужній оболонці, війчастому тілі та судинній оболонці й сітківці були у 3–17 разів більше, ніж після одноразової дози. Накопичення не відбувається за відсутності меланіну.

Значимість зв'язування меланіну у людей досліджена недостатньо. Однак не відмічалося жодних значних побічний реакцій у оці.