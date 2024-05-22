Вагібіотик (Vagibiotic) (352314) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вагібіотик інструкція із застосування
Характеристика
Нормальна вагінальна флора характеризується позитивною рівновагою між корисними бактеріями (лактобактеріями) та умовно-патогенними мікроорганізмами. Лактобактерії володіють антагоністичного активністю по відношенню до патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, та утворюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори.
Lactobacillus Plantarum LB931 мають наступний механізм пригнічення патогенної та умовно-патогенної флори:
1. сприяють виробленню органічних кислот, зокрема молочної кислоти, що стимулює імунну систему та формує слабо-кисле середовище, попереджуючи розвиток урологічних та гінекологічних інфекційних захворювань;
2. виробляють бактеріоцини (антимікробні речовини білкової природи);
3. виробляють пероксид водню (антисептик, який чинить дезінфекційну та дезодораційну дію);
4. мають високу адгезію до епітелію, в результаті чого формується захисний бар’єр проти колонізації патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами;
5. мають конкуруючу дію з патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами за харчові субстрати та рецепторні ділянки, які присутні на епітеліальних клітинах стінок піхви та кишечника.
Рекомендації з вживання
Вагібіотик® рекомендовано вживати для збільшення кількості природних лактобактерій в піхвовому середовищі та пригнічення зростання умовно-патогенної мікрофлори — основної ланки розвитку бактеріального вагінозу.
Вживання Вагібіотика® перешкоджає таким проявам бактеріального вагінозу або вагініту, як свербіж, виділення, неприємний запах та інше.
Вагібіотик® вживається для профілактики у разі призначення антибактеріальної, гормональної і інших видах терапії, які можуть призвести до порушень мікробіоценозу піхви з метою запобігання дисбіотичних зрушень (зменшення кількості лактобактерій та збільшення умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів).
Вагібіотик® може бути рекомендований як додаткове джерело лактобактерій для підвищення імунітету та нормалізації кишечної та вагінальної мікрофлори; у разі патологічно зміненої мікрофлори піхви (наприклад, бактеріальний вагіноз або молочниця); під час і після лікування антибіотиками; при розладах, зумовлених стресом; при зниженні функції імунної системи; в період застосування ліків, що впливають на якість піхвової мікрофлори (пероральні контрацептиви); під час і після вагітності; після застосування гормональних препаратів; після перенесеної інфекції, що передається статевим шляхом.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та добова кількість: вживати дітям від 14-ти років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу за півгодини до їди протягом тижня, капсули необхідно запити достатньою кількістю води. Повторний курс може бути застосований через 3 тижні.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання.
Застереження: цей продукт можна вживати самостійно при чітко визначених проявах, що не потребують медичної уваги. Продукт можна вживати без призначення лікаря, але за умови попередньої консультації з ним, відповідно до інформації, що вказана у даному листі-вкладиші. У випадку, якщо прояви не зникають на протязі короткого періоду, необхідно звернутись за консультацією до лікаря. Перед вживанням в період вагітності та лактації обов’язково проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів продукту; діти до 14-ти років.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.