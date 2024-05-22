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Вагібіотик (Vagibiotic) (352314) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вагібіотик (Vagibiotic)
Ціна в місті Київ
від 399,16 грн
Без рецепта
14 шт від 399,16 грн
В наявності в 552 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
10.4 Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації та підтримці нормальної мікрофлори

Вагібіотик інструкція із застосування

Характеристика

Нормальна вагінальна флора характеризується позитивною рівновагою між корисними бактеріями (лактобактеріями) та умовно-патогенними мікроорганізмами. Лактобактерії володіють антагоністичного активністю по відношенню до патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, та утворюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори.
Lactobacillus Plantarum LB931 мають наступний механізм пригнічення патогенної та умовно-патогенної флори:
1. сприяють виробленню органічних кислот, зокрема молочної кислоти, що стимулює імунну систему та формує слабо-кисле середовище, попереджуючи розвиток урологічних та гінекологічних інфекційних захворювань;
2. виробляють бактеріоцини (антимікробні речовини білкової природи);
3. виробляють пероксид водню (антисептик, який чинить дезінфекційну та дезодораційну дію);
4. мають високу адгезію до епітелію, в результаті чого формується захисний бар’єр проти колонізації патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами;
5. мають конкуруючу дію з патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами за харчові субстрати та рецепторні ділянки, які присутні на епітеліальних клітинах стінок піхви та кишечника.

Рекомендації з вживання

Вагібіотик® рекомендовано вживати для збільшення кількості природних лактобактерій в піхвовому середовищі та пригнічення зростання умовно-патогенної мікрофлори — основної ланки розвитку бактеріального вагінозу.
Вживання Вагібіотика® перешкоджає таким проявам бактеріального вагінозу або вагініту, як свербіж, виділення, неприємний запах та інше.
Вагібіотик® вживається для профілактики у разі призначення антибактеріальної, гормональної і інших видах терапії, які можуть призвести до порушень мікробіоценозу піхви з метою запобігання дисбіотичних зрушень (зменшення кількості лактобактерій та збільшення умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів).
Вагібіотик® може бути рекомендований як додаткове джерело лактобактерій для підвищення імунітету та нормалізації кишечної та вагінальної мікрофлори; у разі патологічно зміненої мікрофлори піхви (наприклад, бактеріальний вагіноз або молочниця); під час і після лікування антибіотиками; при розладах, зумовлених стресом; при зниженні функції імунної системи; в період застосування ліків, що впливають на якість піхвової мікрофлори (пероральні контрацептиви); під час і після вагітності; після застосування гормональних препаратів; після перенесеної інфекції, що передається статевим шляхом.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та добова кількість: вживати дітям від 14-ти років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу за півгодини до їди протягом тижня, капсули необхідно запити достатньою кількістю води. Повторний курс може бути застосований через 3 тижні.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання.
Застереження: цей продукт можна вживати самостійно при чітко визначених проявах, що не потребують медичної уваги. Продукт можна вживати без призначення лікаря, але за умови попередньої консультації з ним, відповідно до інформації, що вказана у даному листі-вкладиші. У випадку, якщо прояви не зникають на протязі короткого періоду, необхідно звернутись за консультацією до лікаря. Перед вживанням в період вагітності та лактації обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів продукту; діти до 14-ти років.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.

Вагібіотик
Вагібіотик капсули, №14
від 399,16 грн
В наявності в 552 аптеках
Ціни в аптеках
Вагібіотик
Вагібіотик капсули, №14
від 399,16 грн
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