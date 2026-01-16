Інтраназально, по мірі необхідності.

Дорослі і діти з 3-х років: по одному впорскуванню в кожну ніздрю 2–3 рази на день (через кожні 5–6 годин). Як правило, такої частоти застосування досить для захисту протягом дня. При необхідності спрей назальний "Назафорт Антивірус" може бути використаний так часто, як це необхідно.

Спрей назальний "Назафорт Антивірус" можна використовувати ситуаційно за 5–10 хвилин перед можливим контактом з хворими на ГРВІ, відвідуванням місць масового скупчення людей, поїздками в громадському транспорті (літаку, поїздах і т.д.). Спрей назальний "Назафорт Антивірус" можна використовувати щоденно в період сезону захворювання на ГРВІ.

В разі, якщо симптоми застуди або вірусної інфекції вже почалися, слід застосовувати спрей назальний "Назафорт Антивірус" 3 рази на день доки симптоми не зникнуть.

Спрей назальний "Назафорт Антивірус" може застосовуватися у жінок під час вагітності та в період годування груддю, оскільки не чинить системної дії.

Пам'ятайте: використовуйте спрей назальний "Назафорт Антивірус" до початку симптомів застуди або ГРВІ.

Спрей назальний "Назафорт Антивірус" може використовуватися разом із іншими медичними препаратами як частина комплексного лікування застуди та ГРВІ (в т.ч. грипу).

Перед першим застосуванням засобу необхідно відрегулювати дозатор спрея для подальшої оптимального дозування. З цією метою слід розташувати флакон-дозатор вертикально і обережно натиснути на стінки флакона двічі (до появи цівки порошку).

Крок 1. При необхідності перед застосуванням спрею проведіть гігієнічну очистку порожнини носа.

Крок 2. Тримайте голову прямо не закидаючи.

Крок 3. Струсніть флакон і зніміть ковпачок.

Крок 4. Затисніть пальцем одну ніздрю.

Крок 5. Помістіть носик флакона в інший носовий хід і, інтенсивно натиснувши на стінки флакона, здійсніть одне впорскування порошку на вдиху.

Крок 6. Таку ж процедуру проведіть з протилежного боку.

Під час першого використання можливе відчуття поколювання, печіння в носі або легке чхання. Це перехідне відчуття, яке перестане турбувати після адаптації до застосування спрею назального "Назафорт Антивірус".

Деякі особи можуть мати незначне відчуття забитого носу, це нормально і є наслідком бар'єру, створеного при застосуванні спрею назального "Назафорт Антивірус".

В разі, якщо відчувається серйозний дискомфорт після застосування спрею назального "Назафорт Антивірус", слід проконсультуватися з лікарем.

Рекомендується використовувати спрей назальний "Назафорт Антивірус" повторно після кожного очищення носової порожнини для відновлення гелеподібної бар'єрної плівки.