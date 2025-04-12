Фармакодинаміка.

Подібно до інших прогестеронів, механізм впливу мегестролу ацетату на злоякісні пухлини є комплексним і не до кінця зрозумілим. Його прогестеронова дія дещо активніша, ніж у медроксипрогестерону ацетату, норетидрону ацетату та норетинодрелу, трохи слабша порівняно з хлормадинон ацетатом і значно поступається норгестрелу.

Спостерігаються наведені нижче прояви дії препарату.

Мегестролу ацетат зв’язується з цитоплазматичними рецепторами прогестерону. Після перенесення прогестеронових рецепторних комплексів із мегестролу ацетатом у ядро клітин, синтез РНК припиняється, що, у свою чергу, спричиняє інгібування синтезу білків. Таким чином знижується кількість цитоплазматичних рецепторів естрогену, тобто естроген не може досягти цільової молекули і викликати пошкодження ДНК у ядрі клітини. Отже, естроген не спроможний за таких умов спричиняти ДНК-залежний вплив на метаболізм і ріст клітин.

Прямий, незалежний від естрогену вплив, спрямований на призупинення росту клітин.

Висока афінність мегестролу ацетату з рецепторами прогестерону і значна спроможність зв’язуватися з рецепторами андрогену та глюкокортикоїдів.

Мегестролу ацетат знижує вивільнення фолікуло-стимулюючого гормону в гіпофізі і, як наслідок, сповільнює синтез естрогену в яєчниках відносно синтезу андрогену в яєчках.

Мегестролу ацетат протидіє стимулюючому впливу естрогену на ріст гормон-рецептор позитивних ліній клітин.

Мегестролу ацетат знижує секрецію лютеїнізуючого гормону (ЛГ) у гіпофізі.

Відповідно до даних досліджень на тваринах мегестролу ацетат знижує секрецію пролактину в гіпофізі.

Відповідно до даних досліджень на тваринах мегестролу ацетат знижує секрецію адренокортикотропного гормону (АКТГ) у гіпофізі.

Фармакокінетика.

Мегестролу ацетат майже повністю абсорбується. Після перорального застосування 1 дози мегестролу ацетату максимальна концентрація у плазмі крові досягається протягом 2–3 годин. Рівень концентрації у плазмі крові залежить від дози, але не є прямо пропорційним до неї.

Період напіввиведення становить 15–20 годин.

У рівноважному стані, який досягається на 3-й день перорального прийому препарату, пік концентрації у плазмі крові становить 90%.

Мегестролу ацетат метаболізується у печінці. За результатами аналізу сечі, забір якої проводився протягом 7 днів, мегестролу ацетат виводиться з організму із сечею на 56–78%, а з калом за такий самий період — на 8–30%.