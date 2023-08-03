МЕГЕСТРОЛ (MEGESTROLUM) Діюча речовина
фармакодинаміка. Мегестрол — синтетичний прогестаген, який зв’язується з цитоплазматичними рецепторами прогестерону.
Після перенесення прогестеронових рецепторних комплексів із мегестролом до ядер клітин, припиняється синтез РНК, що, у свою чергу, спричиняє пригнічення синтезу білків, унаслідок чого зменшується кількість цитоплазматичних рецепторів естрогенів. У результаті зазначених процесів естрогени не досягають цільових молекул, не спричиняють ушкодження ДНК у ядрах клітин і не чинять ДНК–залежний вплив на метаболізм та ріст клітин.
Мегестрол має естрогеннезалежний прямий вплив, що спрямований на припинення росту клітин; високу афінність до рецепторів прогестерону, виражену здатність утворювати зв’язки з андрогенними та глюкортикоїдними рецепторами.
Мегестрол знижує вивільнення ФСГ у гіпофізі, внаслідок чого уповільнюється синтез естрогену в яєчниках; запобігає стимулюючій дії естрогену на ріст гормон–рецептор позитивних клітинних ліній.
Мегестрол знижує секрецію АКТГ. ЛГ, пролактину в гіпофізі.
Фармакокінетика. Мегестрол майже повністю абсорбується. Після прийому per os 160 мг мегестролу tmax — 2–3год. Концентрація мегестролу в плазмі крові є дозозалежною, але не є прямопропорційною до неї.
T½ мегестролу — 15–20 год.
• паліативна терапія рецидивуючого, метастатичного або неоперабельного раку молочної залози на пізній стадії, що прогресує, після лікування інгібіторами ароматази;
• паліативна терапія рецидивуючої, високодиференційованої (G1/G2), рецептор-позитивної злоякісної пухлини ендометрія,
рак молочної залози. Рекомендована доза — 160 мг 1 раз на добу. Тривалість терапії — не менше 2 міс.
Рак ендометрія. Рекомендована доза — 80–320 мг 1 раз на добу.
•гіперчутливість до мегестролу;
•період вагітності або годування грудьми;
•тяжка печінкова недостатність;
•тромбоемболія та тромбоемболічні ускладнення.
за частотою небажані явища мегестролу класифікуються таким чином: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); рідко (≥1/10000, < 1/1000); дуже рідко (<1/10000); частота невідома (оцінка неможлива на підставі наявних даних).
З боку ендокринної системи: часто — порушення функції надниркових залоз, кушингоїдне обличчя, синдром Кушинга.
З боку психіки: дуже рідко — перепади настрою, знервованість.
З боку нервової системи: часто — тунельний синдром зап’ястя, сонливість, головний біль; дуже рідко — вертиго.
З боку серця: дуже часто — підвищений АТ; дуже рідко — серцева недостатність.
З боку судинної системи: дуже часто — тромбофлебіт, емболія легеневої артерії, яка іноді є летальною, підвищений АТ, припливи.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже часто — задишка; дуже рідко — тахіпное, гіперпное.
З боку травного тракту: дуже часто — запор, часто — нудота, блювання, діарея, печія, метеоризм.
З боку гепатобіліарної системи: дуже рідко — підвищення рівня трансаміназ, внутрішньопечінковий холестаз із жовтяницею.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: дуже рідко — кропив’янка, свербіж, алопеція.
З боку кістково–м’язової системи та сполучної тканини: часто — судоми м’язів.
З боку нирок та сечовивідних шляхів: часто — полакіурія.
З боку репродуктивної системи та молочних залоз: часто — менорагія, еректильна дисфункція.
Загальні розлади та порушення у місці введення: дуже часто — незначний набряк; часто — порушення водно-електролітного балансу, втомлюваність, біль, відчуття стиснення у грудях; дуже рідко — біль, біль у місці локалізації пухлинного процесу, астенія.
Результати лабораторних та інструментальних досліджень: дуже часто — збільшення маси тіла.
застосування мегестролу контролює лікар-онколог.
Мегестрол призначають з обережністю:
•пацієнткам із тромбофлебітом, ураженням печінки, емболією легеневої артерії;
•пацієнткам, які раніше отримували лікування тромбофлебіту;
•пацієнткам із порушенням функції нирок;
•пацієнткам із порушенням функції надниркових залоз;
•жінкам репродуктивного віку.
Застосування у період вагітності або годування грудьми.
Вагітність. Під час фармакотерапії мегестролом жінкам репродуктивного віку слід використовувати ефективні засоби контрацепції.
Застосування мегестролу є протипоказаним у період вагітності або годування грудьми.
Якщо протягом перших 4–х місяців вагітності пацієнтка приймає мегестрол або вагітність настає під час лікування цим фармакотерапевтичним засобом, жінку інформують щодо наявності потенційних ризиків для плода.
Жінкам репродуктивного віку слід уникати вагітності під час лікування мегестролом.
Годування грудьми. Годування грудьми слід припинити на період лікування мегестролом.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Невідома.
одночасне застосування мегестролу з барбітуратами, рифампіцином; протиепілептичними засобами: барбексаклоном, карбамазепіном, фенітоїном, примідоном призводить до пришвидшення їхнього метаболізму.
Одночасний прийом мегестролу з антибіотиками широкого спектру дії, зокрема ампіциліном або тетрацикліном, спричиняє порушення мікрофлори кишечнику, і, як наслідок, спричиняє низьку концентрацію засобу у плазмі крові та погіршення ефективності мегестролу.
Одночасний прийом мегестролу із протидіабетичними засобами спричиняє зміни рівня толерантності до глюкози.
випадки передозування мегестролом супроводжуються діареєю, нудотою, болем у животі, диспное, хиткістю ходи, кашлем, апатією, болем у грудях.
Специфічний антидот до мегестролу відсутній.
У разі передозування мегестролом лікування симптоматичне.