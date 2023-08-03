за частотою небажані явища мегестролу класифікуються таким чином: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); рідко (≥1/10000, < 1/1000); дуже рідко (<1/10000); частота невідома (оцінка неможлива на підставі наявних даних).

З боку ендокринної системи: часто — порушення функції надниркових залоз, кушингоїдне обличчя, синдром Кушинга.

З боку психіки: дуже рідко — перепади настрою, знервованість.

З боку нервової системи: часто — тунельний синдром зап’ястя, сонливість, головний біль; дуже рідко — вертиго.

З боку серця: дуже часто — підвищений АТ; дуже рідко — серцева недостатність.

З боку судинної системи: дуже часто — тромбофлебіт, емболія легеневої артерії, яка іноді є летальною, підвищений АТ, припливи.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже часто — задишка; дуже рідко — тахіпное, гіперпное.

З боку травного тракту: дуже часто — запор, часто — нудота, блювання, діарея, печія, метеоризм.

З боку гепатобіліарної системи: дуже рідко — підвищення рівня трансаміназ, внутрішньопечінковий холестаз із жовтяницею.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: дуже рідко — кропив’янка, свербіж, алопеція.

З боку кістково–м’язової системи та сполучної тканини: часто — судоми м’язів.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: часто — полакіурія.

З боку репродуктивної системи та молочних залоз: часто — менорагія, еректильна дисфункція.

Загальні розлади та порушення у місці введення: дуже часто — незначний набряк; часто — порушення водно-електролітного балансу, втомлюваність, біль, відчуття стиснення у грудях; дуже рідко — біль, біль у місці локалізації пухлинного процесу, астенія.

Результати лабораторних та інструментальних досліджень: дуже часто — збільшення маси тіла.