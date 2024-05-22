Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонГірудо дерм сенситив вода міцелярна (Hirudo derm sensitive aqua micellar) Гірудо дерм сенситив вода міцелярна (Hirudo derm sensitive aqua micellar) (351321) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон