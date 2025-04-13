Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Кальцій цитрат (Calcium citrate)

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КАЛЬЦІЙ ЦИТРАТ 500 ("КАЛЬЦІЙ D3")
КАЛЬЦІЙ ЦИТРАТ 500 ("КАЛЬЦІЙ D3")
Таблетки флакон тм tabula vita №60
Красота та Здоров'я
від 184,45 грн
в 56 аптеках
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КАЛЬЦІЙ ЦИТРАТ 500 ("КАЛЬЦІЙ D3")
КАЛЬЦІЙ ЦИТРАТ 500 ("КАЛЬЦІЙ D3")
Таблетки флакон тм tabula vita №30
Красота та Здоров'я
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 184,45 грн
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки