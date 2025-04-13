Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
Кальцій цитрат (Calcium citrate)
2 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАЛЬЦІЙ ЦИТРАТ 500 ("КАЛЬЦІЙ D3")
Таблетки флакон тм tabula vita №60
Красота та Здоров'я
від
184,45
грн
в 56 аптеках
Знайти в аптеках
КАЛЬЦІЙ ЦИТРАТ 500 ("КАЛЬЦІЙ D3")
Таблетки флакон тм tabula vita №30
Красота та Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
30
60
Ціни в
Київ
від
184,45
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню