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Гельмізин (Helmizin) (350835) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гельмізин (Helmizin)
Ціна в місті Київ
від 215,90 грн
Без рецепта
1 шт від 215,90 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
15.5. Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах