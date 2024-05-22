Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозахГельмізин (Helmizin) Гельмізин (Helmizin) (350835) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 215,90 грн Без рецепта 1 шт від 215,90 грн В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник EuBion Corporation Форма випуску Сироп Об'єм 100 мл Дієтичні добавки 15.5. Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах