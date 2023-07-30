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Герба спокій (Gerba spokiy) (349575) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Герба спокій (Gerba spokiy)
Ціна в місті Київ
від 95,00 грн
Без рецепта
1 шт від 95,00 грн 20 шт, 0,21 г Немає в наявності 20 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності
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В наявності в 57 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
50 мл
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Коментарі (1)
Алексей Музыченко
30.07.2023 00:00

В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Герба спокій (Gerba spokiy) була представлена наступна інформація

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Урівак виготовляється з використанням сучасних біотехнологій та методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) з 6 оригінальних запатентованих виробником бактеріальних штамів типових збудників, що викликають урогенітальні запалення. Тим самим Урівак активує специфічну, неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь на урологічні захворювання, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після вживання рекомендованої дози імунна відповідь організму на дані збудники зберігається тривалий час.
У дослідженнях Урівак сприяв:
– стимуляції захисної активності макрофагів;
– збільшенню чисельності популяції Т-лімфоцитів (CD4);
– підвищенню концентрації секреторного IgA на поверхні слизових оболонок сечовивідних шляхів;
– стимулюванню утворення захисних адгезивних молекул.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:

вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають гострі та хронічні запальні захворювання сечовивідної системи, продукт сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.
Дорослим і дітям віком старше 7 років по 1 капсулі на добу натще. Повний курс становить 3 курси по 10 днів з перервами між ними по 20 днів.
Термін вживання: подальше вживання і можливість повторного курсу узгоджуються з лікарем.
Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

гіперчутливість до активної речовини або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу продукту. У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості вживання слід негайно припинити. Щодо можливого використання вагітними та в період лактації необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем. Не застосовувати Урівак після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не перевищувати рекомендовану дозу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

в сухому темному місці при температурі не вище 25 °C.