Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуДля поліпшення пам'яті (To improve memory) Для поліпшення пам'яті (To improve memory) (349564) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт, 0,25 г Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Доктор Хелсі Форма випуску Таблетки Дозування 0,25 г Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку