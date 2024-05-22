Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуДля поліпшення пам'яті (To improve memory)

Для поліпшення пам'яті (To improve memory) (349564) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Для поліпшення пам'яті (To improve memory)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 0,25 г Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку