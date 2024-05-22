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Для зміцнення судин (Strengthen blood vessels) (349562) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Для зміцнення судин (Strengthen blood vessels)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 0,25 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи