Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиДля зміцнення судин (Strengthen blood vessels) Для зміцнення судин (Strengthen blood vessels) (349562) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт, 0,25 г Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Доктор Хелсі Форма випуску Таблетки Дозування 0,25 г Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи