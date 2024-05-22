Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураДля здоров'я печінки (For liver health) Для здоров'я печінки (For liver health) (349561) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт, 0,25 г Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Доктор Хелсі Форма випуску Таблетки Дозування 0,25 г Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура