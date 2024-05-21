Ацинтак (Acintac) (349539) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ацинтак інструкція із застосування
Склад
1 розчинна таблетка містить:
основна речовина: цинку сульфат моногідрат — 54,9 мг (що відповідає 20 мг елементарного цинку);
допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, лактоза, манітол, сорбітол, натрію крохмалгліколат, натрію хлорид, натрію бікарбонат, кислота лимонна безводна, натрію сахарин, Ludiflash® (D-манітол, кросповідон, полівінілацетат, повідон), етілцелюллоза, макрогол, рідкий парафін, тальк очищений, магнію стеарат.
Спосіб застосування
Перед вживанням таблетку необхідно розчинити в ложці з бутильованої або кип'яченої, охолодженої до кімнатної температури водою. Вживати після їди протягом 10–14 днів:
Пігулка з лінією для поділу, що полегшує дотримання схеми дозування. Таблетку перед вживанням також можна розчинити в готовому розчині для пероральної регідратації (наприклад, в розчині ГІДРОСАН) або в пляшці з грудним молоком або дитячим харчуванням.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів, бронхіальна астма.
Не застосовувати препарат у дітей до 6 місяців без консультації лікаря.
Перед застосуванням уважно вивчіть інструкцію і отримати рекомендацію лікаря.