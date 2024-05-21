Перед вживанням таблетку необхідно розчинити в ложці з бутильованої або кип'яченої, охолодженої до кімнатної температури водою. Вживати після їди протягом 10–14 днів:

Пігулка з лінією для поділу, що полегшує дотримання схеми дозування. Таблетку перед вживанням також можна розчинити в готовому розчині для пероральної регідратації (наприклад, в розчині ГІДРОСАН) або в пляшці з грудним молоком або дитячим харчуванням.