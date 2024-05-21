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Ацинтак (Acintac) (349539) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Ацинтак (Acintac)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки розчинні
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
3.1.11. Дієтичні добавки, що містять цинк

Ацинтак інструкція із застосування

Склад

1 розчинна таблетка містить:

основна речовина: цинку сульфат моногідрат — 54,9 мг (що відповідає 20 мг елементарного цинку);

допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, лактоза, манітол, сорбітол, натрію крохмалгліколат, натрію хлорид, натрію бікарбонат, кислота лимонна безводна, натрію сахарин, Ludiflash® (D-манітол, кросповідон, полівінілацетат, повідон), етілцелюллоза, макрогол, рідкий парафін, тальк очищений, магнію стеарат.

Спосіб застосування

Перед вживанням таблетку необхідно розчинити в ложці з бутильованої або кип'яченої, охолодженої до кімнатної температури водою. Вживати після їди протягом 10–14 днів:

Пігулка з лінією для поділу, що полегшує дотримання схеми дозування. Таблетку перед вживанням також можна розчинити в готовому розчині для пероральної регідратації (наприклад, в розчині ГІДРОСАН) або в пляшці з грудним молоком або дитячим харчуванням.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, бронхіальна астма.

Не застосовувати препарат у дітей до 6 місяців без консультації лікаря.

Перед застосуванням уважно вивчіть інструкцію і отримати рекомендацію лікаря.